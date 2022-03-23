23 марта 2022

«Известия»: иностранные компании не спешат уходить из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр Гермес Плаза. Екатеринбург, магазин закрыт, пустые полки, пустое помещение, сдается в аренду, помещение в аренду, пустой магазин
Ближайшее время участники рынка будут находиться в выжидающей позиции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Иностранные компании не торопятся покинуть Россию. Об этом свидетельствует их отказ освобождать площади на рынке офисной недвижимости.

«Несмотря на громкие заявления об уходе с российского рынка, зарубежные компании не спешат отказываться от арендуемых в Москве и других городах площадей», — об этом сообщает российская газета «Известия». По мнению экспертов, иностранные компании будут находиться в «режиме ожидания».

Генеральный директор консалтинговой компании R&B Consulting Карина Карповцева отметила, что некоторые крупные участники рынка, такие как Dell и Microsoft, остаются на местах «до прояснения ситуации». В компании IPG.Estate подчеркнули, что не зафиксировали взрывной рост свободных площадей после ухода иностранных компаний.

США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Москва объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Вице-премьер Александр Новак предложил иностранным компаниям вернуться или продать свою долю.

Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта 2022 года глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Иностранные компании не торопятся покинуть Россию. Об этом свидетельствует их отказ освобождать площади на рынке офисной недвижимости. «Несмотря на громкие заявления об уходе с российского рынка, зарубежные компании не спешат отказываться от арендуемых в Москве и других городах площадей», — об этом сообщает российская газета «Известия». По мнению экспертов, иностранные компании будут находиться в «режиме ожидания». Генеральный директор консалтинговой компании R&B Consulting Карина Карповцева отметила, что некоторые крупные участники рынка, такие как Dell и Microsoft, остаются на местах «до прояснения ситуации». В компании IPG.Estate подчеркнули, что не зафиксировали взрывной рост свободных площадей после ухода иностранных компаний. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Москва объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Вице-премьер Александр Новак предложил иностранным компаниям вернуться или продать свою долю. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта 2022 года глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...