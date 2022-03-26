В Нагорном Карабахе ввели военное положение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, убийство, патроны, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, бойня
Военное положение введено в НКР Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе введено военное положение. Об этом сообщает пресс-служба главы самопровозглашенной республики.

«26 марта президент Республики Арцах [Нагорный Карабах] Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного военного положения», — говорится в сообщении. Информацию приводит «Интерфакс».

МИД Армении в ответ на это выпустил заявление, согласно которому ведомство надеется, что миротворческий контингент РФ в Карабахе предпримет меры для предотвращения боевых действий. «Азербайджанская агрессия в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе была заранее спланирована. Миротворческий контингент РФ предпримет конкретные и видимые шаги для урегулирования ситуации и недопущения новых жертв и боевых действий», — говорится на сайте ведомства.

Обновлено в 21:49. В Минобороны РФ заявили, что военные Азербайджана нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха с помощью беспилотника «Байрактар». Также они зашли в зону ответственности российский миротворцев в непризнанной республике. Как сообщили в российском ведомстве, РФ направила Азербайджану призыв отвести войска в Нагорном Карабахе.

В марте участились перестрелки на карабахско-азербайджанской границе. Армия обороны Карабаха сообщала, что военнослужащие ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного огнестрельного оружия, пишет «Царьград». МИД Армении также заявил о напряженной обстановке в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, добавляет RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Нагорном Карабахе введено военное положение. Об этом сообщает пресс-служба главы самопровозглашенной республики. «26 марта президент Республики Арцах [Нагорный Карабах] Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного военного положения», — говорится в сообщении. Информацию приводит «Интерфакс». МИД Армении в ответ на это выпустил заявление, согласно которому ведомство надеется, что миротворческий контингент РФ в Карабахе предпримет меры для предотвращения боевых действий. «Азербайджанская агрессия в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе была заранее спланирована. Миротворческий контингент РФ предпримет конкретные и видимые шаги для урегулирования ситуации и недопущения новых жертв и боевых действий», — говорится на сайте ведомства. Обновлено в 21:49. В Минобороны РФ заявили, что военные Азербайджана нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха с помощью беспилотника «Байрактар». Также они зашли в зону ответственности российский миротворцев в непризнанной республике. Как сообщили в российском ведомстве, РФ направила Азербайджану призыв отвести войска в Нагорном Карабахе. В марте участились перестрелки на карабахско-азербайджанской границе. Армия обороны Карабаха сообщала, что военнослужащие ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного огнестрельного оружия, пишет «Царьград». МИД Армении также заявил о напряженной обстановке в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, добавляет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...