Довыборы в гордуму Екатеринбурга завершатся вечером 27 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На довыборах в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Ленинскому (№10) и Верх-Исетскому (№2) — произошла информационная провокация, заявили в «Независимом общественном мониторинге» (НОМ). По словам представителей организации, в Сети (источник не указан) «начали распространять информацию о якобы аномальной явке».

По данным горизбиркома на 15:00, средняя явка избирателей составляет 8,12% (5,32% в округе №2 и 9,96% в округе №10). «Люди привыкли за время пандемии голосовать не только в воскресенье (основному дню голосования в Екатеринбурге предшествовало десятидневное досрочное голосование с 16 марта — прим. URA.RU). Это безопаснее и для многих удобнее. Члены УИК проверяли уважительности причины досрочного голосования. Жалоб на принуждение, на подвозы не было — для нас главное. Избиратели воспользовались законным правом проголосовать досрочно, что можно только приветствовать», — объяснил член Общественной палаты РФ Владимир Винницкий.

Другой фейк о екатеринбургских довыборах касается конфликта интересов. «[Якобы] членом избирательной комиссии №1529 является подчиненная кандидата. Член участковой комиссии Лариса Евхутич — учитель биологии екатеринбургской школы № 140, а Александра Журавлева („Единая Россия“ — прим. URA.RU) — директор этой школы», — поделились в НОМ. В итоге выяснилось, что Евтухич добровольно утратила статус в УИК за день до старта довыборов, 15 марта.

Еще одна информационная провокация произошла на довыборах в совет депутатов Ефремкинского сельсовета Ширинского района Хакасии. Якобы члены избирательной комиссии раньше времени распечатали сейф-пакет с реализованными бюллетенями. «По итогам проведенной проверки [выяснилось, что] фото, где был запечатлен момент отклеивания красной защитной пленки, было сделано в тренировочных целях, демонстрируя некорректный способ работы с сейф-пакетами», — отметили в НОМ.

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