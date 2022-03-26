В ЯНАО ожидается потепление с метелями

В ЯНАО ожидается плюсовая температура Фото: Размик Закарян © URA.RU

На территории ЯНАО ожидаются сильные ветры с порывами до 17 метров в секунду и плюсовая температура. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

По данным синоптиков, в понедельник днем ожидается -2…-7 градусов, местами температура понизится до -14. По западу региона возможен снег, местами метель. Ночью температура понизится до -14, местами до -24 градусов. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Во вторник потеплеет до 0 градусов. Ожидается умеренный снег и метель. Ночью столбики термометров опустятся до -14 градусов. В среду местами потеплеет до +4 градусов. Однако ночью похолодает до -14 градусов, ожидается метель и сильный ветер.