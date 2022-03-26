26 марта 2022
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В ЯНАО ожидается потепление с метелями

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, снег, пенсионер, зима, скандинавская ходьба, снегопад
В ЯНАО ожидается плюсовая температура Фото:

На территории ЯНАО ожидаются сильные ветры с порывами до 17 метров в секунду и плюсовая температура. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

По данным синоптиков, в понедельник днем ожидается -2…-7 градусов, местами температура понизится до -14. По западу региона возможен снег, местами метель. Ночью температура понизится до -14, местами до -24 градусов. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Во вторник потеплеет до 0 градусов. Ожидается умеренный снег и метель. Ночью столбики термометров опустятся до -14 градусов. В среду местами потеплеет до +4 градусов. Однако ночью похолодает до -14 градусов, ожидается метель и сильный ветер.

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На территории ЯНАО ожидаются сильные ветры с порывами до 17 метров в секунду и плюсовая температура. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. По данным синоптиков, в понедельник днем ожидается -2…-7 градусов, местами температура понизится до -14. По западу региона возможен снег, местами метель. Ночью температура понизится до -14, местами до -24 градусов. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Во вторник потеплеет до 0 градусов. Ожидается умеренный снег и метель. Ночью столбики термометров опустятся до -14 градусов. В среду местами потеплеет до +4 градусов. Однако ночью похолодает до -14 градусов, ожидается метель и сильный ветер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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