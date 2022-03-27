Дерипаска ответил на речь Байдена о войне с олигархами из РФ. «Большой сюрприз!»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Дерипаску удивили слова Байдена про олиграхов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на варшавскую речь президента США Джо Байдена. Свой ответ Дерипаска разместил в личном telegram-канале.

«С удивлением узнал из достаточно странной ночной речи американского президента в Варшаве, что, оказывается, эта война у НАТО — с олигархами. Якобы они ее спланировали. Кто??? Потанин с Евтушенковым???? Как говорится, большой сюрприз. А с кем же они 18 месяцев вели переговоры от лица НАТО о безопасности в Европе???», — задался вопросом Дерипаска.

Байден выступил в Варшаве накануне вечером. Он обратился к россиянам. Кроме того, президент США предсказал упадок российской экономике, ошибся в подсчете курса рубля Также Байден заявил о борьбе с российскими олигархами.

Новые санкции против РФ коллективный запад ввел после старта на Украине российской спецоперации. Вместе с тем, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на варшавскую речь президента США Джо Байдена. Свой ответ Дерипаска разместил в личном telegram-канале. «С удивлением узнал из достаточно странной ночной речи американского президента в Варшаве, что, оказывается, эта война у НАТО — с олигархами. Якобы они ее спланировали. Кто??? Потанин с Евтушенковым???? Как говорится, большой сюрприз. А с кем же они 18 месяцев вели переговоры от лица НАТО о безопасности в Европе???», — задался вопросом Дерипаска. Байден выступил в Варшаве накануне вечером. Он обратился к россиянам. Кроме того, президент США предсказал упадок российской экономике, ошибся в подсчете курса рубля Также Байден заявил о борьбе с российскими олигархами. Новые санкции против РФ коллективный запад ввел после старта на Украине российской спецоперации. Вместе с тем, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...