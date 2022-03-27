Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на варшавскую речь президента США Джо Байдена. Свой ответ Дерипаска разместил в личном telegram-канале.
«С удивлением узнал из достаточно странной ночной речи американского президента в Варшаве, что, оказывается, эта война у НАТО — с олигархами. Якобы они ее спланировали. Кто??? Потанин с Евтушенковым???? Как говорится, большой сюрприз. А с кем же они 18 месяцев вели переговоры от лица НАТО о безопасности в Европе???», — задался вопросом Дерипаска.
Байден выступил в Варшаве накануне вечером. Он обратился к россиянам. Кроме того, президент США предсказал упадок российской экономике, ошибся в подсчете курса рубля Также Байден заявил о борьбе с российскими олигархами.
Новые санкции против РФ коллективный запад ввел после старта на Украине российской спецоперации. Вместе с тем, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.
Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на варшавскую речь президента США Джо Байдена. Свой ответ Дерипаска разместил в личном telegram-канале. «С удивлением узнал из достаточно странной ночной речи американского президента в Варшаве, что, оказывается, эта война у НАТО — с олигархами. Якобы они ее спланировали. Кто??? Потанин с Евтушенковым???? Как говорится, большой сюрприз. А с кем же они 18 месяцев вели переговоры от лица НАТО о безопасности в Европе???», — задался вопросом Дерипаска. Байден выступил в Варшаве накануне вечером. Он обратился к россиянам. Кроме того, президент США предсказал упадок российской экономике, ошибся в подсчете курса рубля Также Байден заявил о борьбе с российскими олигархами. Новые санкции против РФ коллективный запад ввел после старта на Украине российской спецоперации. Вместе с тем, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.