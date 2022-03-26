Байден ошибся в подсчете курса рубля. «Доллар сейчас стоит более 200 рублей»

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Джо Байден неправильно посчитал, сколько стоит доллар в России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

За один доллар россияне отдают 200 рублей. Об этом заявил президент США Джо Байден, который ошибся, таким образом, в подсчетах в два раза.

«Более 400 лиц и компаний покинули Россию, включая даже рестораны Макдоналдс. Рубль превратился в пепел и стоит более 200 рублей [за доллар США]», — отметил он на брифинге, трансляцию которого вел Белый дом на своем официальном youtube-канале.

«Запад ввел санкции в отношении РФ, чтобы ухудшить экономику страны. Импорт энергетики России запрещен, члены семей руководителей РФ под санкциями, более 400 компаний — под ограничениями. Олигархи, заработавшие состояния с помощью коррупции, тоже должны страдать», — добавил он в своем выступлении.

Центральный банк Российской Федерации установил с 26.03.2022 новые курсы иностранных валют к рублю. За доллар США отдают 95,6618 рубля. За евро — 105,2662 рубля.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последний месяц, когда Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель западных стран и США — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Ограничения коснулись банковского и экономического сектора страны.

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За один доллар россияне отдают 200 рублей. Об этом заявил президент США Джо Байден, который ошибся, таким образом, в подсчетах в два раза. «Более 400 лиц и компаний покинули Россию, включая даже рестораны Макдоналдс. Рубль превратился в пепел и стоит более 200 рублей [за доллар США]», — отметил он на брифинге, трансляцию которого вел Белый дом на своем официальном youtube-канале. «Запад ввел санкции в отношении РФ, чтобы ухудшить экономику страны. Импорт энергетики России запрещен, члены семей руководителей РФ под санкциями, более 400 компаний — под ограничениями. Олигархи, заработавшие состояния с помощью коррупции, тоже должны страдать», — добавил он в своем выступлении. Центральный банк Российской Федерации установил с 26.03.2022 новые курсы иностранных валют к рублю. За доллар США отдают 95,6618 рубля. За евро — 105,2662 рубля. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последний месяц, когда Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель западных стран и США — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Ограничения коснулись банковского и экономического сектора страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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