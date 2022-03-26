Джо Байден неправильно посчитал, сколько стоит доллар в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

За один доллар россияне отдают 200 рублей. Об этом заявил президент США Джо Байден, который ошибся, таким образом, в подсчетах в два раза.

«Более 400 лиц и компаний покинули Россию, включая даже рестораны Макдоналдс. Рубль превратился в пепел и стоит более 200 рублей [за доллар США]», — отметил он на брифинге, трансляцию которого вел Белый дом на своем официальном youtube-канале.

«Запад ввел санкции в отношении РФ, чтобы ухудшить экономику страны. Импорт энергетики России запрещен, члены семей руководителей РФ под санкциями, более 400 компаний — под ограничениями. Олигархи, заработавшие состояния с помощью коррупции, тоже должны страдать», — добавил он в своем выступлении.

Центральный банк Российской Федерации установил с 26.03.2022 новые курсы иностранных валют к рублю. За доллар США отдают 95,6618 рубля. За евро — 105,2662 рубля.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последний месяц, когда Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель западных стран и США — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Ограничения коснулись банковского и экономического сектора страны.

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