Азербайджан отвел войска от армянских позиций после переговоров

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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, автомат калашникова, доброволец, ополченец нагорного карабаха, ополченец рнк, республика нагорный карабах
В НКР накануне обострилась ситуация на границе Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан отвел свои войска от армянских позиций в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», — передает ТАСС сообщение ведомства. Этот результат был достигнут после переговоров. МО уточняет, что в результате двух перестрелок в Аскеранском районе пострадали по два человека с каждой стороны.

Ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась накануне, 26 марта. В НКР было введено военное положение, а азербайджанские беспилотники нанесли несколько ударов по армянским позициям. Кроме того, подразделения Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев.

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Азербайджан отвел свои войска от армянских позиций в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», — передает ТАСС сообщение ведомства. Этот результат был достигнут после переговоров. МО уточняет, что в результате двух перестрелок в Аскеранском районе пострадали по два человека с каждой стороны. Ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась накануне, 26 марта. В НКР было введено военное положение, а азербайджанские беспилотники нанесли несколько ударов по армянским позициям. Кроме того, подразделения Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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