Азербайджан отвел войска от армянских позиций после переговоров

Азербайджан отвел свои войска от армянских позиций в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», — передает ТАСС сообщение ведомства. Этот результат был достигнут после переговоров. МО уточняет, что в результате двух перестрелок в Аскеранском районе пострадали по два человека с каждой стороны.
Ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась накануне, 26 марта. В НКР было введено военное положение, а азербайджанские беспилотники нанесли несколько ударов по армянским позициям. Кроме того, подразделения Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев.
Азербайджан отвел свои войска от армянских позиций в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», — передает ТАСС сообщение ведомства. Этот результат был достигнут после переговоров. МО уточняет, что в результате двух перестрелок в Аскеранском районе пострадали по два человека с каждой стороны. Ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась накануне, 26 марта. В НКР было введено военное положение, а азербайджанские беспилотники нанесли несколько ударов по армянским позициям. Кроме того, подразделения Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев.