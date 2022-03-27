Гинцбург назвал сроки регистрации нового лекарства от COVID-19

28 марта 2022 в 04:04 Размер текста - 17 +

Препарат от коронавируса «Гамковимаб» могут зарегистрировать в июне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Препарат от коронавируса «Гамковимаб» могут зарегистрировать в июне. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, время регистрации зависит от результатов исследования — в первой или второй фазе. «Вопрос в том, как будет временная регистрация получена, будет ли она получена на основании первой фазы, на основании того, что побочных эффектов нет, или по результатам второй фазы, где будет подтверждена эффективность. Надеюсь, что по результатам первой фазы — тогда это займет 2,5 месяца. В начале июня может быть регистрация», — передает слова Гинцбурга ТАСС. По словам ученого, в течение недели планируется начать введение препарата добровольцам. В конце прошлого года Минздраве РФ одобрили лекарство «КОВИД-глобулин», которое нейтрализует коронавирус. Его разработали на основе плазмы крови переболевших людей. Препарат содержит антитела к вирусу. В начале февраля регистрацию получил новый препарат от коронавируса «Эсперавир», его разработала компания «Промомед». Несмотря на снижение интенсивности COVID-19 в России, показатели заболеваемости остаются на достаточно высоком уровне. За прошлую неделю в стране зарегистрировано 235 тыс. случаев заболевания COVID-19, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости за аналогичный период прошлого года и в 1,7 раза выше средненедельных показателей заболеваемости за весь 2021 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Препарат от коронавируса «Гамковимаб» могут зарегистрировать в июне. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, время регистрации зависит от результатов исследования — в первой или второй фазе. «Вопрос в том, как будет временная регистрация получена, будет ли она получена на основании первой фазы, на основании того, что побочных эффектов нет, или по результатам второй фазы, где будет подтверждена эффективность. Надеюсь, что по результатам первой фазы — тогда это займет 2,5 месяца. В начале июня может быть регистрация», — передает слова Гинцбурга ТАСС. По словам ученого, в течение недели планируется начать введение препарата добровольцам. В конце прошлого года Минздраве РФ одобрили лекарство «КОВИД-глобулин», которое нейтрализует коронавирус. Его разработали на основе плазмы крови переболевших людей. Препарат содержит антитела к вирусу. В начале февраля регистрацию получил новый препарат от коронавируса «Эсперавир», его разработала компания «Промомед». Несмотря на снижение интенсивности COVID-19 в России, показатели заболеваемости остаются на достаточно высоком уровне. За прошлую неделю в стране зарегистрировано 235 тыс. случаев заболевания COVID-19, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости за аналогичный период прошлого года и в 1,7 раза выше средненедельных показателей заболеваемости за весь 2021 год.