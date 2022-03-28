Только два уральских региона не попали в десятку самых успешных

Курганская и Тюменская область не вошли в список десяти самых успешных российских регионов. В рейтинге оказались другие субъекты УрФО и Пермский край. Об этом сообщили исследователи Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
«Рейтинг является интегральным и объединяет данные экономического и социально-экономического положения регионов России», — цитируют «Известия» исследователей ФоРГО. Они проанализировали данные Минфина, Росстата и Налоговой службы.
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года возглавляют ЯНАО, Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Челябинская и Московская области. В первую десятку рейтинга также попали Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области. Всего в списке 35 субъектов РФ. Тюменская область заняла 21-е место.
Ранее Челябинск и Тюмень включили в список лучших городов для начала новой жизни. Сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос, какие города лучше всего подходят для того, чтобы начать все «с чистого листа» после снятия коронавирусных ограничений.
Курганская и Тюменская область не вошли в список десяти самых успешных российских регионов. В рейтинге оказались другие субъекты УрФО и Пермский край. Об этом сообщили исследователи Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). «Рейтинг является интегральным и объединяет данные экономического и социально-экономического положения регионов России», — цитируют «Известия» исследователей ФоРГО. Они проанализировали данные Минфина, Росстата и Налоговой службы. Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года возглавляют ЯНАО, Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Челябинская и Московская области. В первую десятку рейтинга также попали Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области. Всего в списке 35 субъектов РФ. Тюменская область заняла 21-е место. Ранее Челябинск и Тюмень включили в список лучших городов для начала новой жизни. Сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос, какие города лучше всего подходят для того, чтобы начать все «с чистого листа» после снятия коронавирусных ограничений.