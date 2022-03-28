Только два уральских региона не попали в десятку самых успешных

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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, долгострой, тундра, здание правительства янао
ЯНАО занял первое место в списке успешных регионов Фото:

Курганская и Тюменская область не вошли в список десяти самых успешных российских регионов. В рейтинге оказались другие субъекты УрФО и Пермский край. Об этом сообщили исследователи Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

«Рейтинг является интегральным и объединяет данные экономического и социально-экономического положения регионов России», — цитируют «Известия» исследователей ФоРГО. Они проанализировали данные Минфина, Росстата и Налоговой службы.

Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года возглавляют ЯНАО, Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Челябинская и Московская области. В первую десятку рейтинга также попали Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области. Всего в списке 35 субъектов РФ. Тюменская область заняла 21-е место.

Ранее Челябинск и Тюмень включили в список лучших городов для начала новой жизни. Сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос, какие города лучше всего подходят для того, чтобы начать все «с чистого листа» после снятия коронавирусных ограничений.

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Курганская и Тюменская область не вошли в список десяти самых успешных российских регионов. В рейтинге оказались другие субъекты УрФО и Пермский край. Об этом сообщили исследователи Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). «Рейтинг является интегральным и объединяет данные экономического и социально-экономического положения регионов России», — цитируют «Известия» исследователей ФоРГО. Они проанализировали данные Минфина, Росстата и Налоговой службы. Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года возглавляют ЯНАО, Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Челябинская и Московская области. В первую десятку рейтинга также попали Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области. Всего в списке 35 субъектов РФ. Тюменская область заняла 21-е место. Ранее Челябинск и Тюмень включили в список лучших городов для начала новой жизни. Сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос, какие города лучше всего подходят для того, чтобы начать все «с чистого листа» после снятия коронавирусных ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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