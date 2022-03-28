Только два уральских региона не попали в десятку самых успешных

ЯНАО занял первое место в списке успешных регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганская и Тюменская область не вошли в список десяти самых успешных российских регионов. В рейтинге оказались другие субъекты УрФО и Пермский край. Об этом сообщили исследователи Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

«Рейтинг является интегральным и объединяет данные экономического и социально-экономического положения регионов России», — цитируют «Известия» исследователей ФоРГО. Они проанализировали данные Минфина, Росстата и Налоговой службы.

Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года возглавляют ЯНАО, Москва, ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Челябинская и Московская области. В первую десятку рейтинга также попали Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области. Всего в списке 35 субъектов РФ. Тюменская область заняла 21-е место.

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