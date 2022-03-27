В школе Челябинска детей заставили ругаться матом на занятии

Инцидент произошел на уроке у 1 класса Фото: Анна Майорова © URA.RU

В одной из школ Центрального района Челябинска детей заставили ругаться матом во время занятия. Как сообщили URA.RU в комитете образования Челябинска, инициатором такого занятия выступил тьютор одного из учеников. Таким образом он хотел отучить детей от мата.

«Действительно, в Комитет по делам образования поступали жалобы от родителей обучающихся 1 класса одной из школ Центрального района. Состоялось несколько рабочих встреч администрации школы и специалистов Комитета по поиску оптимальных решений для урегулирования сложившейся ситуации, директором учреждения к решению вопроса привлечены специалисты в области психологии и педагогики. С 1 марта в школе работает тьютор», — сообщили URA.RU в городском комитете образования.

Директор школы пояснил изданию 74.ru, что главной задачей принятого в штат тьютора — заниматься с проблемным первоклассником. По словам директора, сотрудник спрашивал ее разрешение на проведение такого нестандартного занятия, и даже предоставил план его проведения.

«Я ознакомилась с планом урока. В нем действительно была такая фраза: „Давайте скажем сейчас плохие слова, поймем, что от них плохо, и больше никогда такие слова говорить не будем“. Классный руководитель следила за ходом занятия из коридора, и могла прийти на помощь», — добавила директор школы.

Заместитель директора Челябинского областного центра социальной защиты «Семья», кандидат психологических наук, доцент Светлана Пакулина считает, что подобные занятия необходимо проводить с родителями школьников. Как пояснила Пакулина, ребенок произносит вслух то, что слышит дома.

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