Басурин: у украинских военных кончаются боеприпасы

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, танк, выстрел, военные действия
Со стороны Украины снарядов прилетает все меньше, заявил Эдуард Басурин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются боеприпасы в ходе российской спецоперации. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«У украинских военных заканчиваются боеприпасы. Снарядов прилетает меньше», — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия-24».

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что там проводят денацификацию и демилитаризацию. По его словам, приоритетом военных является исключение жертв среди мирных граждан и поражение военной инфраструктуры и вооружения нацбатов и ВСУ. Армия РФ заблокировала Киев, Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов, передает «Ридус». Под контролем Херсонская и большая часть Запорожской областей, сообщают «Дни.ру».

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У вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются боеприпасы в ходе российской спецоперации. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «У украинских военных заканчиваются боеприпасы. Снарядов прилетает меньше», — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия-24». Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что там проводят денацификацию и демилитаризацию. По его словам, приоритетом военных является исключение жертв среди мирных граждан и поражение военной инфраструктуры и вооружения нацбатов и ВСУ. Армия РФ заблокировала Киев, Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов, передает «Ридус». Под контролем Херсонская и большая часть Запорожской областей, сообщают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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