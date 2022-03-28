Басурин: у украинских военных кончаются боеприпасы

Со стороны Украины снарядов прилетает все меньше, заявил Эдуард Басурин Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются боеприпасы в ходе российской спецоперации. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«У украинских военных заканчиваются боеприпасы. Снарядов прилетает меньше», — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия-24».

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что там проводят денацификацию и демилитаризацию. По его словам, приоритетом военных является исключение жертв среди мирных граждан и поражение военной инфраструктуры и вооружения нацбатов и ВСУ. Армия РФ заблокировала Киев, Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов, передает «Ридус». Под контролем Херсонская и большая часть Запорожской областей, сообщают «Дни.ру».