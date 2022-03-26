26 марта 2022
25 марта 2022

Тюменцы стали брать ипотеку в два раза чаще

© Служба новостей «URA.RU»
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За два месяца в Тюмени оформлено почти 14 тысяч ипотечных кредитов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

За январь и февраль 2022 года тюменцы оформили около 14 тысяч ипотек, что больше, чем за аналогичный период 2021 года почти в два раза. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Тюменской области.

«По итогам двух месяцев 2022 года управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано 14 тыс. ипотек. Показатель выше аналогичного периода прошлого года более чем в 2 раза. От общего числа зарегистрированных ипотек 1,3 тыс. приходится на „льготную“ ипотеку, 28 — на „сельскую“», — сообщается на сайте.

Рост спроса на ипотеку, по словам представителя застройщика «Меридиан» Стародумовой Татьяны, связан с несколькими факторами, один из которых — ситуация на Украине. «Вспышка по ипотеке пока всеми трактуется однозначно. Во-первых, ситуация на Украине простимулировала потребность сохранить деньги в квадратных метрах. Во-вторых, тот факт, что такой „дешевой“ ипотеки по ожиданиям людей уже не будет», — рассказала она агентству.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Страны Запада отреагировали на это введением санкций, которые направлены с целью нанесения урона экономической, социальной и гуманитарной сферам РФ. К этим санкциям также присоединились крупнейшие зарубежные компании. На фоне этих событий в России банковские ставки значительно выросли, а у населения вырос спрос не только на недвижимость, но и на многие товары.

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За январь и февраль 2022 года тюменцы оформили около 14 тысяч ипотек, что больше, чем за аналогичный период 2021 года почти в два раза. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Тюменской области. «По итогам двух месяцев 2022 года управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано 14 тыс. ипотек. Показатель выше аналогичного периода прошлого года более чем в 2 раза. От общего числа зарегистрированных ипотек 1,3 тыс. приходится на „льготную“ ипотеку, 28 — на „сельскую“», — сообщается на сайте. Рост спроса на ипотеку, по словам представителя застройщика «Меридиан» Стародумовой Татьяны, связан с несколькими факторами, один из которых — ситуация на Украине. «Вспышка по ипотеке пока всеми трактуется однозначно. Во-первых, ситуация на Украине простимулировала потребность сохранить деньги в квадратных метрах. Во-вторых, тот факт, что такой „дешевой“ ипотеки по ожиданиям людей уже не будет», — рассказала она агентству. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Страны Запада отреагировали на это введением санкций, которые направлены с целью нанесения урона экономической, социальной и гуманитарной сферам РФ. К этим санкциям также присоединились крупнейшие зарубежные компании. На фоне этих событий в России банковские ставки значительно выросли, а у населения вырос спрос не только на недвижимость, но и на многие товары.
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