27 марта 2022
25 марта 2022

Мэр Перми показал, как будет выглядеть крематорий к 300-летию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Локации. Пермь
Пока крематорий выглядит вот так Фото:

Глава Перми Алексей Демкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выложил иллюстрации того, как будет выглядеть пермский крематорий. Его должны построить и открыть к 300-летию города в 2023 году.

«Согласован колерный паспорт здания. Хотя тема не самая позитивная, для себя я обозначил строительство крематория как один из приоритетных проектов, которые буду курировать лично. Этот долгострой уже нужно сдвинуть с мертвой точки», — написал Алексей Демкин.

Мэр также отметил, что Пермь — один из немногих городов-миллионников, где нет действующего крематория. Пермяки вынуждены обращаться за этой услугой в соседние регионы.

Алексей Демкин сообщил, что в начале марта было получено положительное решение Федерального Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны для крематория на территории кладбища «Восточное». Полный комплект документации с учетом положительного заключения госэкспертизы планируется получить не позднее октября 2022 года, после чего начнется строительство.

Так будет выглядеть новый крематорий
Строительство должно начаться уже этой осенью

Ранее URA.RU выкладывало подборку больших строек Перми за последние 10 лет. Среди заброшенных объектов оказался и крематорий. Его начали строить еще в 2011 году и планировали закончить в 2014. Но, строительство забросили.

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Глава Перми Алексей Демкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выложил иллюстрации того, как будет выглядеть пермский крематорий. Его должны построить и открыть к 300-летию города в 2023 году. «Согласован колерный паспорт здания. Хотя тема не самая позитивная, для себя я обозначил строительство крематория как один из приоритетных проектов, которые буду курировать лично. Этот долгострой уже нужно сдвинуть с мертвой точки», — написал Алексей Демкин. Мэр также отметил, что Пермь — один из немногих городов-миллионников, где нет действующего крематория. Пермяки вынуждены обращаться за этой услугой в соседние регионы. Алексей Демкин сообщил, что в начале марта было получено положительное решение Федерального Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны для крематория на территории кладбища «Восточное». Полный комплект документации с учетом положительного заключения госэкспертизы планируется получить не позднее октября 2022 года, после чего начнется строительство. Ранее URA.RU выкладывало подборку больших строек Перми за последние 10 лет. Среди заброшенных объектов оказался и крематорий. Его начали строить еще в 2011 году и планировали закончить в 2014. Но, строительство забросили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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