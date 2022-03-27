Пока крематорий выглядит вот так Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выложил иллюстрации того, как будет выглядеть пермский крематорий. Его должны построить и открыть к 300-летию города в 2023 году.

«Согласован колерный паспорт здания. Хотя тема не самая позитивная, для себя я обозначил строительство крематория как один из приоритетных проектов, которые буду курировать лично. Этот долгострой уже нужно сдвинуть с мертвой точки», — написал Алексей Демкин.

Мэр также отметил, что Пермь — один из немногих городов-миллионников, где нет действующего крематория. Пермяки вынуждены обращаться за этой услугой в соседние регионы.

Алексей Демкин сообщил, что в начале марта было получено положительное решение Федерального Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны для крематория на территории кладбища «Восточное». Полный комплект документации с учетом положительного заключения госэкспертизы планируется получить не позднее октября 2022 года, после чего начнется строительство.

Так будет выглядеть новый крематорий Алексей Демкин / vk.com

Строительство должно начаться уже этой осенью Алексей Демкин / vk.com

Ранее URA.RU выкладывало подборку больших строек Перми за последние 10 лет. Среди заброшенных объектов оказался и крематорий. Его начали строить еще в 2011 году и планировали закончить в 2014. Но, строительство забросили.