26 марта 2022
25 марта 2022
24 марта 2022

Роспотребнадзор ЯНАО смягчил COVID-ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробный экзамен ЕГЭ в школе №7. Курган, егэ, экзамен, ограничение, дистанция, соблюдение дистанции, ограничительная линия
В школах отменили социальную дистанцию при проведении аттестации Фото:
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор отменил часть ограничений для детских и молодежных образовательных и социальных организаций в ЯНАО. Санитарные врачи сняли требование об отдельном учебном кабинете для каждого класса, а также ученику больше не нужно предъявлять медицинскую справку для посещения занятий, если он контактировал с зараженным COVID-19.

«Роспотребнадзор смягчил санитарные правила для детских и молодежных образовательных и социальных организаций. Отмененные требования: об отдельном учебном кабинете для каждого класса и о предъявлении медицинской справки для посещения ребенком образовательной организации, если он контактировал с зараженным COVID-19», — говорится в telegram-канале оперштаба ЯНАО.

Помимо этого для школьников разрешено проведение массовых мероприятий на свежем воздухе. Для летних лагерей разрешили увеличить загрузку до 100%. Но Роспотребнадзор сохраняет требование на обследование персонала на COVID перед началом смены и проведение генеральной уборки и дезинфекции перед открытием образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО не будут отменять масочный режим. Как рассказала URA.RU руководитель управления Роспотребнадзора по региону Людмила Нечепуренко, показатели заболеваемости в ЯНАО выше общероссийских.

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Роспотребнадзор отменил часть ограничений для детских и молодежных образовательных и социальных организаций в ЯНАО. Санитарные врачи сняли требование об отдельном учебном кабинете для каждого класса, а также ученику больше не нужно предъявлять медицинскую справку для посещения занятий, если он контактировал с зараженным COVID-19. «Роспотребнадзор смягчил санитарные правила для детских и молодежных образовательных и социальных организаций. Отмененные требования: об отдельном учебном кабинете для каждого класса и о предъявлении медицинской справки для посещения ребенком образовательной организации, если он контактировал с зараженным COVID-19», — говорится в telegram-канале оперштаба ЯНАО. Помимо этого для школьников разрешено проведение массовых мероприятий на свежем воздухе. Для летних лагерей разрешили увеличить загрузку до 100%. Но Роспотребнадзор сохраняет требование на обследование персонала на COVID перед началом смены и проведение генеральной уборки и дезинфекции перед открытием образовательного учреждения. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО не будут отменять масочный режим. Как рассказала URA.RU руководитель управления Роспотребнадзора по региону Людмила Нечепуренко, показатели заболеваемости в ЯНАО выше общероссийских.
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