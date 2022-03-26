Роспотребнадзор ЯНАО смягчил COVID-ограничения

В школах отменили социальную дистанцию при проведении аттестации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор отменил часть ограничений для детских и молодежных образовательных и социальных организаций в ЯНАО. Санитарные врачи сняли требование об отдельном учебном кабинете для каждого класса, а также ученику больше не нужно предъявлять медицинскую справку для посещения занятий, если он контактировал с зараженным COVID-19.

«Роспотребнадзор смягчил санитарные правила для детских и молодежных образовательных и социальных организаций. Отмененные требования: об отдельном учебном кабинете для каждого класса и о предъявлении медицинской справки для посещения ребенком образовательной организации, если он контактировал с зараженным COVID-19», — говорится в telegram-канале оперштаба ЯНАО.

Помимо этого для школьников разрешено проведение массовых мероприятий на свежем воздухе. Для летних лагерей разрешили увеличить загрузку до 100%. Но Роспотребнадзор сохраняет требование на обследование персонала на COVID перед началом смены и проведение генеральной уборки и дезинфекции перед открытием образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО не будут отменять масочный режим. Как рассказала URA.RU руководитель управления Роспотребнадзора по региону Людмила Нечепуренко, показатели заболеваемости в ЯНАО выше общероссийских.