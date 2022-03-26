26 марта 2022
25 марта 2022

Тюменец украл из магазина костюм вместе с манекеном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Литвинова Элла , участковый уполномоченный полиции 6-го отделения. Тюмень, полиция
Злоумышленника разыскивает полиция Фото:

Житель Тюмени украл из магазина спортивный костюм вместе с манекеном. Информацию об этом опубликовали в сообществе «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел на улице Эрвье.

«В Заречном микрорайоне из магазина, который находится на ул. Эрвье, 12/1, молодежь украла спортивный костюм прямо вместе с манекеном. Заявление о хищении написано, и теперь воришку разыскивает полиция. Также объявлен розыск и в соцсетях, мало того, даже объявлено вознаграждение», — написал администратор паблика.

URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Тюменской области. Ответ от полиции ожидается.

Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Тюмени украл из магазина спортивный костюм вместе с манекеном. Информацию об этом опубликовали в сообществе «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел на улице Эрвье. «В Заречном микрорайоне из магазина, который находится на ул. Эрвье, 12/1, молодежь украла спортивный костюм прямо вместе с манекеном. Заявление о хищении написано, и теперь воришку разыскивает полиция. Также объявлен розыск и в соцсетях, мало того, даже объявлено вознаграждение», — написал администратор паблика. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Тюменской области. Ответ от полиции ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...