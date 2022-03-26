Житель Тюмени украл из магазина спортивный костюм вместе с манекеном. Информацию об этом опубликовали в сообществе «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел на улице Эрвье.
«В Заречном микрорайоне из магазина, который находится на ул. Эрвье, 12/1, молодежь украла спортивный костюм прямо вместе с манекеном. Заявление о хищении написано, и теперь воришку разыскивает полиция. Также объявлен розыск и в соцсетях, мало того, даже объявлено вознаграждение», — написал администратор паблика.
URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Тюменской области. Ответ от полиции ожидается.
Житель Тюмени украл из магазина спортивный костюм вместе с манекеном. Информацию об этом опубликовали в сообществе «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел на улице Эрвье. «В Заречном микрорайоне из магазина, который находится на ул. Эрвье, 12/1, молодежь украла спортивный костюм прямо вместе с манекеном. Заявление о хищении написано, и теперь воришку разыскивает полиция. Также объявлен розыск и в соцсетях, мало того, даже объявлено вознаграждение», — написал администратор паблика. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Тюменской области. Ответ от полиции ожидается.