Злоумышленника разыскивает полиция Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Житель Тюмени украл из магазина спортивный костюм вместе с манекеном. Информацию об этом опубликовали в сообществе «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел на улице Эрвье.

«В Заречном микрорайоне из магазина, который находится на ул. Эрвье, 12/1, молодежь украла спортивный костюм прямо вместе с манекеном. Заявление о хищении написано, и теперь воришку разыскивает полиция. Также объявлен розыск и в соцсетях, мало того, даже объявлено вознаграждение», — написал администратор паблика.

URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Тюменской области. Ответ от полиции ожидается.

Фото: паблик «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»