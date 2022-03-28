В союзе IT-гигантов придумали, как удержать специалистов в России

Для российских айтишников готовят новые льготы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представителей IT-сектора нужно убедить, что государство их ценит, дать возможность высказаться и запустить профсоюзное объединение. Об этом URA.RU рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, комментируя итоги встречи правительства с IT-отраслью.

«Мы в РАЭК предлагаем дополнительные меры, которые помогут снизить отток IT-специалистов и усилить позиции российского IT-сектора. Провести масштабную всероссийскую информационную кампанию с целью продемонстрировать эффективность принимаемых мер, успокоить IT-сообщество. Доказать, что государство ценит их, готово поддерживать как IT-специалистов, так и IT-компании, причем с четким планом, где усилия отечественного „цифрового контура“ могут найти свое конкретное приложение», — сообщил Сергей Плуготаренко.

Он предложил открыть профсоюз для помощи специалистам. «Запустить индустриальное объединение (LifeLong-платформа для айтишников с рабочим названием IT-профсоюз) для цифровизации работы с IT-специалистами и администрирования полагающихся им мер, для быстрой помощи с трудоустройством в случае потери работы, бизнеса, для консультационной поддержки», — рассказал директор РАЭК.

Также Плуготаренко указал на необходимость сотрудничества с дружественными странами и представления площадки для обсуждения. «Разработать и запустить в ближайшее время план централизованной официальной релокации в ряд стран, с которыми у РФ есть договоренности о сотрудничестве по временному перемещению IT-специалистов и IT-компаний», — отметил собеседник агентства. В качестве примера он назвал Казахстан, Армению, Китай, страны Юго-Восточной Азии. «Выделить площадку на 26-м Российском интернет-форуме для „пересборки“ российского IT, для нетворкинга специалистов, для обсуждения мер поддержки, для поиска новых рынков сбыта и для выработки новых направлений развития», — поделился Плуготаренко.

На встрече министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев рассказал о запланированных мерах поддержки. «Мы планируем только в этом году выделить гранты на сумму 20 млрд рублей», — рассказал Максут Шадаев. Минцифры России также озвучило предложения по налоговым льготам: это налог на прибыль до 2025 года — 0%, далее — 3% и тарифы страховых взносов — 7,6%. Также предполагается отсрочка от армии и рассматривается введение специальной льготной ипотеки. Министр предложил софинансировать до 80% расходов на онлайн-рекламу российских продуктов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам