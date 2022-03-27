В свердловском городе умер глава думы — второй за полгода

Спикеру думы Александру Злобину было 57 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель думы Североуральска (Свердловская область) Александр Злобин скончался в возрасте 57 лет. Информацию об этом URA.RU подтвердили в гордуме. Официально причина смерти политика не раскрывается.

«Александр Александрович скончался 27 марта на 58-м году жизни. Он навсегда останется в памяти как настоящий профессионал, человек с добрым сердцем и большой душой», — сказали в пресс-службе думы. Соболезнования семье Злобина выразили и. о. главы Североуральска Светлана Миронова и коллеги-депутаты.

Злобин избрался в городскую думу в 2017 году, в дальнейшем став вице-спикером. В разное время он курировал вопросы здравоохранения, землепользования, входил в конкурсную комиссию по назначению мэров. Осенью прошлого года Злобин возглавил думу после смерти предыдущего спикера Елены Балбековой.

О смерти Балбековой стало известно 5 октября 2021-го. По неофициальным данным, 52-летняя женщина покончила с собой. Утверждалось, что некоторое время до смерти Балбекова была в депрессии. Одной из причин назывался затяжной конфликт с одним из депутатов.