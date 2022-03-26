26 марта 2022
25 марта 2022

В Тюмени ищут пропавшую пенсионерку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обнинск. Калужская область, Обнинск, пенсионерка, старушка, старуха
Женщина пропала 27 марта, в районе Березняки (архивное фото) Фото:

Нина Дюкова (Андрусова) ушла из дома 27 марта и по настоящее время о ее судьбе ничего не известно. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» по Тюменской области. Женщине 65 лет, она пропала в районе Березняки.

«27 марта ушла из дома в районе Березняки и пропала 65-летняя Нина Дюкова (Андрусова). Граждан, располагающих какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по номеру 112», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Лиза Алерт» по Тюменской области.

Пропавшая была одета в темно-серый плащ с капюшоном, синюю вязаную шапку, черные брюки и сапоги. Рост женщины 155 сантиметров, волосы темно-каштановые, глаза карие.

Информацию о Нине Дюковой также можно сообщить поисковикам, по номеру горячей линии 8-800-700-54-52. Кроме того, волонтеры просят добровольцев присоединиться к поискам.

Фото:

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Нина Дюкова (Андрусова) ушла из дома 27 марта и по настоящее время о ее судьбе ничего не известно. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» по Тюменской области. Женщине 65 лет, она пропала в районе Березняки. «27 марта ушла из дома в районе Березняки и пропала 65-летняя Нина Дюкова (Андрусова). Граждан, располагающих какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по номеру 112», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Лиза Алерт» по Тюменской области. Пропавшая была одета в темно-серый плащ с капюшоном, синюю вязаную шапку, черные брюки и сапоги. Рост женщины 155 сантиметров, волосы темно-каштановые, глаза карие. Информацию о Нине Дюковой также можно сообщить поисковикам, по номеру горячей линии 8-800-700-54-52. Кроме того, волонтеры просят добровольцев присоединиться к поискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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