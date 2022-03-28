В Кремле признали сложности с доходами от продажи нефти и газа

28 марта 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что Россия переориентируется на Юго-Восточную Азию и Ближний Восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В бюджете России из-за отказа Европы покупать нефть и газ за рубли действительно будут провисания, но Москва компенсирует их на азиатском рынке. Об этом в ходе общения с журналистами передает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нельзя исключать, что какие-то объемы будут выпадать. Безусловно, европейский рынок является премиальным. Провисания могут быть, но будут задействоваться механизмы по компенсаторике», — передает корреспондент URA.RU заявление Дмитрия Пескова. Он указал на то, что для России существует рынок Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. «Мировой рынок гораздо более многогранен, чем европейский», — добавил представитель Кремля. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перейти на экспорт нефти и газа только за рубли. В ряде европейских стран, в частности в Польше, Италии и Германии, уже заявили о том, что не видят для себя такой возможности. Соответствующее решение власти РФ приняли в ответ на западные санкции. По словам Путина, они являются признаком неприкрытой агрессии в адрес Москвы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В бюджете России из-за отказа Европы покупать нефть и газ за рубли действительно будут провисания, но Москва компенсирует их на азиатском рынке. Об этом в ходе общения с журналистами передает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нельзя исключать, что какие-то объемы будут выпадать. Безусловно, европейский рынок является премиальным. Провисания могут быть, но будут задействоваться механизмы по компенсаторике», — передает корреспондент URA.RU заявление Дмитрия Пескова. Он указал на то, что для России существует рынок Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. «Мировой рынок гораздо более многогранен, чем европейский», — добавил представитель Кремля. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перейти на экспорт нефти и газа только за рубли. В ряде европейских стран, в частности в Польше, Италии и Германии, уже заявили о том, что не видят для себя такой возможности. Соответствующее решение власти РФ приняли в ответ на западные санкции. По словам Путина, они являются признаком неприкрытой агрессии в адрес Москвы.