В Кремле признали сложности с доходами от продажи нефти и газа

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что Россия переориентируется на Юго-Восточную Азию и Ближний Восток Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В бюджете России из-за отказа Европы покупать нефть и газ за рубли действительно будут провисания, но Москва компенсирует их на азиатском рынке. Об этом в ходе общения с журналистами передает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нельзя исключать, что какие-то объемы будут выпадать. Безусловно, европейский рынок является премиальным. Провисания могут быть, но будут задействоваться механизмы по компенсаторике», — передает корреспондент URA.RU заявление Дмитрия Пескова.

Он указал на то, что для России существует рынок Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. «Мировой рынок гораздо более многогранен, чем европейский», — добавил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перейти на экспорт нефти и газа только за рубли. В ряде европейских стран, в частности в Польше, Италии и Германии, уже заявили о том, что не видят для себя такой возможности. Соответствующее решение власти РФ приняли в ответ на западные санкции. По словам Путина, они являются признаком неприкрытой агрессии в адрес Москвы.

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В бюджете России из-за отказа Европы покупать нефть и газ за рубли действительно будут провисания, но Москва компенсирует их на азиатском рынке. Об этом в ходе общения с журналистами передает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нельзя исключать, что какие-то объемы будут выпадать. Безусловно, европейский рынок является премиальным. Провисания могут быть, но будут задействоваться механизмы по компенсаторике», — передает корреспондент URA.RU заявление Дмитрия Пескова. Он указал на то, что для России существует рынок Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. «Мировой рынок гораздо более многогранен, чем европейский», — добавил представитель Кремля. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перейти на экспорт нефти и газа только за рубли. В ряде европейских стран, в частности в Польше, Италии и Германии, уже заявили о том, что не видят для себя такой возможности. Соответствующее решение власти РФ приняли в ответ на западные санкции. По словам Путина, они являются признаком неприкрытой агрессии в адрес Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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