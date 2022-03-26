В росте цен владельцы частных магазинов винят поставщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Владельцы частных магазинов в Новом Уренгое (ЯНАО) взвинтили цену на крупы. Стоимость гречки достигла 150 рублей за килограмм, сообщили жители в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото из местного магазина «Шаттл».

«Перестаньте грести все подряд, и им придется снизить цену!» — написала Ника Цветкова под постом в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». «Сейчас везде цена от 100 рублей и выше. Найти что-то дешевле становится сложно», — добавила в комментариях Наташа Зацеркивная.

Представители магазина «Шаттл» объяснили, что стоимость круп выросла из-за наценки со стороны поставщиков. «У нас есть определенная наценка со стороны магазина — 20% на все. Если растет стоимость у поставщиков, соответственно, растет и у нас. С нашей стороны ничего не менялось. Мы искусственно ничего не поднимали», — пояснили в магазине.

Ранее сообщалось, что спекулянты в ЯНАО взвинчивают цены на продукты. Местные жители жаловались из-за наценки на сахар. За несколько дней в сетевых супермаркетах стоимость продукта выросла с 56 рублей до 80, а в частных магазинах цена на сахар достигла 150 рублей.

Цены в России выросли из-за западных санкций, которые Евросоюз ввел после начала спецоперации на Украине. Как заявляли иностранные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарным сферам. Лидеры иностранных государств полагают, что такая политика ударит по жителям РФ. На такие заявления глава государства Владимир Путин ответил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.

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Цена на гречку в частном магазине Фото из соцсетей

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