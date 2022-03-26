В Тюмени отключат светофоры

Светофоры обесточат из-за плановых работ на сетях Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Из-за плановых работ на электросетях в Тюмени 28 и 29 марта не будут работать светофоры на ряде перекрестков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Тюменьгортранс».

«Отключения светофоров пройдут 28 марта, до 20:00. Из-за плановых работ на сетях электроснабжения регулировщики будут отключены на перекрестке улиц Профсоюзной и Котельщиков, а также в районе дома №1 по улице Северной», — рассказали URA.RU в «Тюменьгортранс».

Отключения продолжатся 29 марта. Они затронут светофоры на пересечении Профсоюзной и Эрвье, Первомайской и улицы Товарное шоссе, а также на перекрестках Товарного шоссе с улицей Железнодорожной и школой №50. Во вторник регулировщики не будут работать с 9:00 до 17:00.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени почти на неделю перекроют одну из ключевых дорог. Ограничения установят на улице Домостроителей.