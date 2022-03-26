26 марта 2022
25 марта 2022

В Тюмени отключат светофоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские платные парковки. Пермь, светофор, светофор не работает, гостиница прикамье
Светофоры обесточат из-за плановых работ на сетях Фото:

Из-за плановых работ на электросетях в Тюмени 28 и 29 марта не будут работать светофоры на ряде перекрестков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Тюменьгортранс».

«Отключения светофоров пройдут 28 марта, до 20:00. Из-за плановых работ на сетях электроснабжения регулировщики будут отключены на перекрестке улиц Профсоюзной и Котельщиков, а также в районе дома №1 по улице Северной», — рассказали URA.RU в «Тюменьгортранс».

Отключения продолжатся 29 марта. Они затронут светофоры на пересечении Профсоюзной и Эрвье, Первомайской и улицы Товарное шоссе, а также на перекрестках Товарного шоссе с улицей Железнодорожной и школой №50. Во вторник регулировщики не будут работать с 9:00 до 17:00.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени почти на неделю перекроют одну из ключевых дорог. Ограничения установят на улице Домостроителей.

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Из-за плановых работ на электросетях в Тюмени 28 и 29 марта не будут работать светофоры на ряде перекрестков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Тюменьгортранс». «Отключения светофоров пройдут 28 марта, до 20:00. Из-за плановых работ на сетях электроснабжения регулировщики будут отключены на перекрестке улиц Профсоюзной и Котельщиков, а также в районе дома №1 по улице Северной», — рассказали URA.RU в «Тюменьгортранс». Отключения продолжатся 29 марта. Они затронут светофоры на пересечении Профсоюзной и Эрвье, Первомайской и улицы Товарное шоссе, а также на перекрестках Товарного шоссе с улицей Железнодорожной и школой №50. Во вторник регулировщики не будут работать с 9:00 до 17:00. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени почти на неделю перекроют одну из ключевых дорог. Ограничения установят на улице Домостроителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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