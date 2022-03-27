Дирижер Курентзис продолжит сотрудничать с немецким оркестром

Теодор Курентзис отправился в европейское турне с музыкантами оркестра SWR (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Оркестр Юго-Западного радио Германии [SWR Symphonieorchester] и дирижер Теодор Курентзис намерены продолжать сотрудничество. Музыканты уже начали совместное европейское турне. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте оркестра

«Переговоры между Теодором Курентзисом, руководством оркестра и советом директоров оркестра подтвердили, что музыкальное сотрудничество основано на общих ценностях и убеждениях. Более того, SWR не ожидает от своего главного дирижера заявления или отказа от своей художественной деятельности в России», — отмечается в заявлении.

Указано также, что музыканты оркестра и дирижер призывают участников конфликта на Украине «к миру и примирению». Для этого оркестр «в краткосрочной перспективе» подготовит и представит украино-германо-российскую музыкальную программу.

Курентзис является главным дирижером оркестра SWR с 2018 года. Их совместное европейское турне стартовало 27 марта 2022 года. Музыканты выступят в Барселоне, Германии и Австрии. Дирижер также являлся художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. В июне 2019 года он покинул театр из-за конфликта с бывшим руководством Пермского края. Сейчас маэстро продолжает руководить Дягилевским фестивалем, который ежегодно проводится в Перми.

Спецоперация, проводимая Вооруженными Силами РФ на территории Украины, началась 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация страны. Наступательные действия российских войск ведутся на различных направлениях. Заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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