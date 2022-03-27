27 марта 2022
26 марта 2022
25 марта 2022

Челябинский генерал МВД представил в Аше нового руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков (на фото) лично представил нового начальника полиции (фото из архива) Фото:

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков 28 марта представил нового руководителя отдела МВД по Ашинскому району. Им стал Евгений Баженов, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

«Новым начальником отдела МВД по Ашинскому району назначен Евгений Баженов. Генерал-лейтенант Михаил Скоков представил его сегодня личному составу и руководству района», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Представление Баженова проходило в районном ДК «Металлург». В мероприятии также приняли участие представители прокуратуры, местные депутаты и ветераны. Ранее Скоков назначил нового руководителя управления внутренних дел в городе Озерске.

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Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков 28 марта представил нового руководителя отдела МВД по Ашинскому району. Им стал Евгений Баженов, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. «Новым начальником отдела МВД по Ашинскому району назначен Евгений Баженов. Генерал-лейтенант Михаил Скоков представил его сегодня личному составу и руководству района», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Представление Баженова проходило в районном ДК «Металлург». В мероприятии также приняли участие представители прокуратуры, местные депутаты и ветераны. Ранее Скоков назначил нового руководителя управления внутренних дел в городе Озерске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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