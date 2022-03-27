Челябинский генерал МВД представил в Аше нового руководителя

Михаил Скоков (на фото) лично представил нового начальника полиции (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков 28 марта представил нового руководителя отдела МВД по Ашинскому району. Им стал Евгений Баженов, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

«Новым начальником отдела МВД по Ашинскому району назначен Евгений Баженов. Генерал-лейтенант Михаил Скоков представил его сегодня личному составу и руководству района», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Представление Баженова проходило в районном ДК «Металлург». В мероприятии также приняли участие представители прокуратуры, местные депутаты и ветераны. Ранее Скоков назначил нового руководителя управления внутренних дел в городе Озерске.