Курганцы скупили важное лекарство из-за ажиотажного спроса

Единороссы проверили наличие препаратов и цены в аптеках Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганских аптеках возникла проблема с наличием препаратов Эутирокса и L-Тироксина. Причина в ажиотажном спросе покупателей, заявила депутат гордумы Кургана Анастасия Денисенко после рейда курганских единороссов по аптекам.

«Есть проблемы с наличием Эутирокса и L-Тироксина. Причина оказалась не в проблемах с поставками, а в повышенном ажиотажном спросе покупателей. Если раньше средняя аптека продавала около 50 пачек в месяц, то только за первые три недели марта этого года было продано более 160 упаковок L-Тироксина. Конечно, ни дистрибьюторы, ни аптеки к такому спросу были не готовы», — отметила Анастасия Денисенко после рейда по аптекам.

Депутат также отметила, что по некоторым препаратам произошло незначительное повышение цен в пределах 1-3%. Рейд единороссы провели из-за жалоб курганцев на повышение цен и отсутствие некоторых лекарств в аптеках.

В правительстве Курганской области ранее сообщали, что лекарств для лечения заболеваний щитовидной железы, в том числе L-тироксина, достаточно. В ближайшее время препарат в полном объеме будет поставлен в аптеки. Проблем с его производством и запасами нет. Главный внештатный терапевт департамента здравоохранения Курганской области Елена Носова считает, что закупать препараты на несколько месяцев бессмысленно. «У нас есть региональный производитель, который выпускает большой спектр препаратов, в том числе и жизненно необходимых», — сказала она. Носонова подчеркнула, что пациенты, которые получают генно-инженерную биологическую терапию, будут обеспечены лекарством, сформирован запас препаратов.

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