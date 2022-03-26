В Тюменской области при пожаре погибли мать с ребенком

Тела матери и ребенка нашли во время тушения пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При тушении пожара в Тобольском районе (Тюменская область) обнаружены тела женщины и ее двухлетнего сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Силовики возбудили уголовное дело.

«Днем 27 марта в ходе тушения пожара одноэтажного деревянного дома, расположенного по улице Центральной в селе Булашово Тобольского района, обнаружены тела женщины 1987 года рождения и ее двухгодовалого сына. Внешних признаков криминальной смерти не установлено», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления.

Предварительной причиной пожара в настоящее время считают неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Дело находится на контроле главы СУ СК РФ по региону Александра Кублякова. Следователям предстоит выяснить, какие обстоятельства привели к трагедии.

Ранее URA.RU писало, что житель Тобольска погиб из-за пожара в своей квартире. Его спасли из огня, но в итоге мужчина не выжил.