26 марта 2022
25 марта 2022

В Тюменской области при пожаре погибли мать с ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Курган, погорельцы, дрова, сгоревший дом, последствия пожара
Тела матери и ребенка нашли во время тушения пожара Фото:

При тушении пожара в Тобольском районе (Тюменская область) обнаружены тела женщины и ее двухлетнего сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Силовики возбудили уголовное дело.

«Днем 27 марта в ходе тушения пожара одноэтажного деревянного дома, расположенного по улице Центральной в селе Булашово Тобольского района, обнаружены тела женщины 1987 года рождения и ее двухгодовалого сына. Внешних признаков криминальной смерти не установлено», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления.

Предварительной причиной пожара в настоящее время считают неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Дело находится на контроле главы СУ СК РФ по региону Александра Кублякова. Следователям предстоит выяснить, какие обстоятельства привели к трагедии.

Ранее URA.RU писало, что житель Тобольска погиб из-за пожара в своей квартире. Его спасли из огня, но в итоге мужчина не выжил.

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При тушении пожара в Тобольском районе (Тюменская область) обнаружены тела женщины и ее двухлетнего сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Силовики возбудили уголовное дело. «Днем 27 марта в ходе тушения пожара одноэтажного деревянного дома, расположенного по улице Центральной в селе Булашово Тобольского района, обнаружены тела женщины 1987 года рождения и ее двухгодовалого сына. Внешних признаков криминальной смерти не установлено», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления. Предварительной причиной пожара в настоящее время считают неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Дело находится на контроле главы СУ СК РФ по региону Александра Кублякова. Следователям предстоит выяснить, какие обстоятельства привели к трагедии. Ранее URA.RU писало, что житель Тобольска погиб из-за пожара в своей квартире. Его спасли из огня, но в итоге мужчина не выжил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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