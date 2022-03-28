Кадыров заявил о скором освобождении Мариуполя от бандеровцев

Кадыров похвалил своих бойцов в Мариуполе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

До полного освобождения Мариуполя от «бандеровского подполья» совсем недолго. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Российские военнослужащие дом за домом освобождают Мариуполь от нацистских бандформирований. Бойцы действуют решительно, жестко, оперативно. Каждая многоэтажка прочесывается вплоть до крыши», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что целью операции является помощь республикам Донбасса, а приоритет Вооруженных сил РФ — исключение напрасных жертв среди мирного населения. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов.