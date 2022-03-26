Милиция ДНР: националистов заблокировали на заводе в Мариуполе

Часть нацистов пытается бежать, но их задерживают Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Группу украинских националистов заблокировали на мариупольском заводе «Азовсталь». Такой информацией поделилась Народная милиция ДНР.

«В городе Мариуполь группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода „Азовсталь“. Часть побросали оружие и переодевшись, прячутся в жилых домах под видом местных жителей», — отмечается в telegram-канале организации.

Сообщается также, что часть националистов стремится покинуть Мариуполь по гумкоридорам. Однако российские войска их задерживают.

Под контролем народных милиций ЛНР и ДНР уже находятся 276 населенных пунктов, поражено 16 военных аэродромов ВСУ, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35. Подразделения Вооруженных сил РФ завершают разгром нацбатов, дополняют « Невские новости ».

Сама спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что целью не является оккупация территории. Основная цель действий на Украине — борьба с нацизмом, пишет РАПСИ.

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