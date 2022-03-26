Милиция ДНР: националистов заблокировали на заводе в Мариуполе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Часть нацистов пытается бежать, но их задерживают Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группу украинских националистов заблокировали на мариупольском заводе «Азовсталь». Такой информацией поделилась Народная милиция ДНР.

«В городе Мариуполь группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода „Азовсталь“. Часть побросали оружие и переодевшись, прячутся в жилых домах под видом местных жителей», — отмечается в telegram-канале организации.

Сообщается также, что часть националистов стремится покинуть Мариуполь по гумкоридорам. Однако российские войска их задерживают.

Под контролем народных милиций ЛНР и ДНР уже находятся 276 населенных пунктов, поражено 16 военных аэродромов ВСУ, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35. Подразделения Вооруженных сил РФ завершают разгром нацбатов, дополняют «Невские новости».

Сама спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что целью не является оккупация территории. Основная цель действий на Украине — борьба с нацизмом, пишет РАПСИ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Группу украинских националистов заблокировали на мариупольском заводе «Азовсталь». Такой информацией поделилась Народная милиция ДНР. «В городе Мариуполь группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода „Азовсталь“. Часть побросали оружие и переодевшись, прячутся в жилых домах под видом местных жителей», — отмечается в telegram-канале организации. Сообщается также, что часть националистов стремится покинуть Мариуполь по гумкоридорам. Однако российские войска их задерживают. Под контролем народных милиций ЛНР и ДНР уже находятся 276 населенных пунктов, поражено 16 военных аэродромов ВСУ, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35. Подразделения Вооруженных сил РФ завершают разгром нацбатов, дополняют «Невские новости». Сама спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что целью не является оккупация территории. Основная цель действий на Украине — борьба с нацизмом, пишет РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...