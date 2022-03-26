Милиция ДНР: националистов заблокировали на заводе в Мариуполе

Группу украинских националистов заблокировали на мариупольском заводе «Азовсталь». Такой информацией поделилась Народная милиция ДНР.
«В городе Мариуполь группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода „Азовсталь“. Часть побросали оружие и переодевшись, прячутся в жилых домах под видом местных жителей», — отмечается в telegram-канале организации.
Сообщается также, что часть националистов стремится покинуть Мариуполь по гумкоридорам. Однако российские войска их задерживают.
Под контролем народных милиций ЛНР и ДНР уже находятся 276 населенных пунктов, поражено 16 военных аэродромов ВСУ, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35. Подразделения Вооруженных сил РФ завершают разгром нацбатов, дополняют «Невские новости».
Сама спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что целью не является оккупация территории. Основная цель действий на Украине — борьба с нацизмом, пишет РАПСИ.
Группу украинских националистов заблокировали на мариупольском заводе «Азовсталь». Такой информацией поделилась Народная милиция ДНР. «В городе Мариуполь группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода „Азовсталь“. Часть побросали оружие и переодевшись, прячутся в жилых домах под видом местных жителей», — отмечается в telegram-канале организации. Сообщается также, что часть националистов стремится покинуть Мариуполь по гумкоридорам. Однако российские войска их задерживают. Под контролем народных милиций ЛНР и ДНР уже находятся 276 населенных пунктов, поражено 16 военных аэродромов ВСУ, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35. Подразделения Вооруженных сил РФ завершают разгром нацбатов, дополняют «Невские новости». Сама спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что целью не является оккупация территории. Основная цель действий на Украине — борьба с нацизмом, пишет РАПСИ.