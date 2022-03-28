Лор Зайцев предупредил об опасности ношения старых масок

29 марта 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Из-за старых масок могут обостряться хронические заболевания Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 На старых медицинских масках остаются бактерии и вирусы, которые попадают в организм при повторном использовании защитных средств. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Человек дышал в эту маску. Выдыхаем мы далеко не стерильный воздух. Он обсеменен бактериями и вирусами. Никуда они не деваются. Такая маска неделями лежит и про нее вспоминают только там, где кашляют либо где есть требование ее надеть. Когда человек начинает дышать через нее, это все начинает намокать от дыхания. Когда снег, дождь, низкие температуры, маска увлажняется быстрее. И происходит обратное всасывание. Человек начинает дышать той инфекцией, которая на маске находится, и она реально представляет угрозу», — объяснил Владимир Зайцев. По его словам, старые средства индивидуальной защиты способны провоцировать обострения ряда заболеваний. «Чем дольше носит маску, тем хуже. В уязвимой группе — люди, которые страдают бронхолегочными заболеваниями и заболеваниями ЛОР-органов: фарингитами, тонзиллитами, ларингитами, постназальным затеком, риносинуситами. Они могут обостриться, если были в хроническом состоянии», — объяснил врач. Отоларинголог подчеркнул, что необходимость в защите от коронавируса никуда не исчезла, как и сам вирус. «Масочный режим кое-где отменили, народ расслабился и новые маски не приобретает. Актуальность заразиться еще существует, увы. Из-за того, что люди не покупают новые маски, а пользуются старыми, помятыми, погнутыми, ничего хорошего из этого не выходит. Одноразовые маски нужно выбрасывать. Матерчатые — нужно стирать, кипятить и утюгом раскаленным по ним проходить. Тогда обработка будет сильная», — заключил Зайцев. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил, что в России пройден пятый пик коронавируса. Следующая волна может начаться через несколько недель, предупредил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На старых медицинских масках остаются бактерии и вирусы, которые попадают в организм при повторном использовании защитных средств. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Человек дышал в эту маску. Выдыхаем мы далеко не стерильный воздух. Он обсеменен бактериями и вирусами. Никуда они не деваются. Такая маска неделями лежит и про нее вспоминают только там, где кашляют либо где есть требование ее надеть. Когда человек начинает дышать через нее, это все начинает намокать от дыхания. Когда снег, дождь, низкие температуры, маска увлажняется быстрее. И происходит обратное всасывание. Человек начинает дышать той инфекцией, которая на маске находится, и она реально представляет угрозу», — объяснил Владимир Зайцев. По его словам, старые средства индивидуальной защиты способны провоцировать обострения ряда заболеваний. «Чем дольше носит маску, тем хуже. В уязвимой группе — люди, которые страдают бронхолегочными заболеваниями и заболеваниями ЛОР-органов: фарингитами, тонзиллитами, ларингитами, постназальным затеком, риносинуситами. Они могут обостриться, если были в хроническом состоянии», — объяснил врач. Отоларинголог подчеркнул, что необходимость в защите от коронавируса никуда не исчезла, как и сам вирус. «Масочный режим кое-где отменили, народ расслабился и новые маски не приобретает. Актуальность заразиться еще существует, увы. Из-за того, что люди не покупают новые маски, а пользуются старыми, помятыми, погнутыми, ничего хорошего из этого не выходит. Одноразовые маски нужно выбрасывать. Матерчатые — нужно стирать, кипятить и утюгом раскаленным по ним проходить. Тогда обработка будет сильная», — заключил Зайцев. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил, что в России пройден пятый пик коронавируса. Следующая волна может начаться через несколько недель, предупредил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.