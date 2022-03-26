В Кургане не могут начать стройку из-за импортного оборудования

Подрядчик ищет замену импортному оборудованию для нового бассейна в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане не могут начать строительство бассейна в микрорайоне Заозерном. Подрядчик вносит изменения характеристик системы водоподготовки и водоочистки в рамках импортозамещения, объяснила ректор КГУ Надежда Дубив.

«Сейчас подрядчик осуществляет процедуру подготовки к началу строительства. Идет проработка проектно-сметной документации и вопроса по изменению характеристик системы водоподготовки и водоочистки в рамках процедуры импортозамещения. По данному вопросу мы постоянно на связи с нашим учредителем, министерством науки и высшего образования», — цитирует Надежду Дубив пресс-служба правительства Курганской области.

Контракт на строительство бассейна в микрорайоне Заозерном Кургана был заключен в конце декабря 2021 года. Заказчиком объекта является КГУ. По плану, длина чаши бассейна составит 25 метров, состоять он будет из шести дорожек. Максимальная глубина — 1,8 метра.

URA.RU писало, что найти подрядчика на строительство бассейна в Заозерном удалось только с третьей попытки, когда начальную цену контракта увеличили с 237 млн до 242 млн рублей. Контракт сроком до 29 октября 2022 года заключили с единственным участником торгов — ООО «Стройиндустрия» из Санкт-Петербурга. В феврале губернатор Вадим Шумков пояснил, что строительство бассейна не началось, так как подрядчик запросил перерасчет сметы из-за роста цен на стройматериалы.

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