Сенатор Муратов дал определение украинским военным

Сергей Муратов назвал украинских военных преступниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сенатор Сергей Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, назвал украинских военных преступниками. Так он прокомментировал распространяемые в сети видеозаписи с жестоким обращением и издевательствами над российскими военнопленными.

«Я видел видеозаписи со зверствами, унижениями, как истязают уже искалеченных русских пленных. На видео, записанном собственноручно украинскими военными, боевики показывают свои бесчеловечные методы допроса. Слишком мягко мы называем этих людей „националистами“, это настоящие фашиствующие карательные отряды, военные преступники!» — написал Муратов в своем telegram-канале.

Сенатор отметил, что даже на войне есть правила, которые безоговорочно соблюдают воюющие стороны. С российской стороны нет ни одного случая жестокого обращения с украинскими военнопленными. «Жестокости бандеровцев на Украине нет предела. То, что творят украинские националисты, иначе как военным преступлением назвать нельзя», — отметил он.

Ранее американская газета Washington Post писала, что Украина может нарушать Женевскую конвенцию, когда публикует жуткие фото и видео убитых и взятых в плен российских солдат. Согласно документу, власти стран должны защищать военнопленных от «оскорблений и общественного любопытства». На фото и видео, опубликованных МИД Украины в соцсетях, есть трупы солдат, в том числе изувеченные, где лица видно крупным планом. Также есть кадры допросов. При этом подлинность материалов не может быть проверена.

Как ранее сообщало URA.RU, Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм, из которых следует, что до 28 февраля украинские войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. В СМИ появлялись свидетельства того, что украинские националисты размещают огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

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