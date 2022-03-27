Силовики проверят назначение в администрации челябинского района

Прокурора области Карена Габриеляна просят проверить кадровое решение в челябинской администрации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокурора Челябинской области Карена Габриеляна просят проверить правомерность назначения замглавы Калининского района Александра Абдулина. Соответствующее обращение направил в надзорное ведомство бывший коллега Абдуллина на Тракторозаводскому райсовету депутатов Александр Курочкин.

«В 2019 году Абдулин А.С. был избран депутатом совета депутатов Тракторозаводского района по 5-му одномандатному избирательному округу. 20 июля 2020 года согласно решению Арбитражного суда Челябинской области он признан несостоятельным (банкротом). В отношении Абдулина введена процедура реализации имущества гражданина сроком до 14 января 2021 года. Прошу провести прокурорскую проверку по факту назначения его заместителем главы Калининского района Челябинска», — говорится в обращении (есть в распоряжении URA.RU).

«Помимо моральной стороны (способен ли банкрот эффективно руководить районом), есть еще вопрос законности. Насколько я помню, в течение трех лет после такого решения суда человек не вправе занимать муниципальную должность», — пояснил URA.RU Курочкин.

Связаться с Абдулиным оперативно не удалось. Его руководитель, глава Калининского района Сергей Колесник, не ответил на звонок корреспондента агентства.

В Тракторозаводский совет 42-летний Абдулин избрался в 2019 году. После окончания в 2002 году Челябинского военного автомобильного института получил второе высшее образование в РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2008 года занимался производством мебели, в 2012 году открыл фермерское хозяйство. Женат, воспитывает четырех детей. В районную администрацию он перешел в марте, предварительно сдав мандат.

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