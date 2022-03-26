В Тюменской области упали цены на топливо для автомобилей

28 марта 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Снижение цен на газ фиксируют в одном из районов области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Бердюжском районе Тюменской области стоимость газомоторного топлива снизилась до 21,5 рубля за литр. Об этом сообщают пользователи паблика «Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Средняя цена автомобильного газа на АГЗС региона составляет 28 рублей за литр. «Тюменская область, Бердюжский район. Вот такие цены на газ там. А вы уже заметили снижение стоимости на бензин/газ в регионе?» — поинтересовался анонимный автор публикации. Тюменец также приложил подтверждающее фото, из которого следует, что литр газомоторного топлива в Бердюжском районе стоит 21,5 рубля. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Тюмень даже не думает об этом», — отметил Сергей Аксенов. «Ну, газ точно подешевел уже на пару рублей», — добавил Андрей Шишин. «Там до Нового года 25,5 рубля стоил», — сообщил Владимир Некрасов. В региональное управление ФАС был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области начали падать цены на газомоторное топливо. Стоимость литра газа для автомобилей снизилась, в среднем, на 1-2 рубля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Бердюжском районе Тюменской области стоимость газомоторного топлива снизилась до 21,5 рубля за литр. Об этом сообщают пользователи паблика «Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Средняя цена автомобильного газа на АГЗС региона составляет 28 рублей за литр. «Тюменская область, Бердюжский район. Вот такие цены на газ там. А вы уже заметили снижение стоимости на бензин/газ в регионе?» — поинтересовался анонимный автор публикации. Тюменец также приложил подтверждающее фото, из которого следует, что литр газомоторного топлива в Бердюжском районе стоит 21,5 рубля. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Тюмень даже не думает об этом», — отметил Сергей Аксенов. «Ну, газ точно подешевел уже на пару рублей», — добавил Андрей Шишин. «Там до Нового года 25,5 рубля стоил», — сообщил Владимир Некрасов. В региональное управление ФАС был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области начали падать цены на газомоторное топливо. Стоимость литра газа для автомобилей снизилась, в среднем, на 1-2 рубля.