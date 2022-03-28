Курс доллара рекордно упал впервые с 1 марта 28 марта 2022 в 20:06 Размер текста - 17 + Доллар пробил отметку в 90 рублей впервые с 1 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Курс доллара впервые с 1 марта упал ниже 90 рублей. Это следует из данных Московской биржи. В 17:38 курс доллара на Мосбирже опустился до 89,85 рубля. Американская валюта шла на понижение в течение всего дня. На момент публикации доллар стоит 90,46 рубля. Евро по-прежнему оценивается менее чем в 100 рублей — 98,4. Ранее стоимость доллара начала резко падать после заявления президента РФ Владимира Путина о решении импортировать газ за рубли. Несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. До этого профессор ВШЭ в ряде причин укрепления рубля называл ограничение возможности спекуляции и приостановление торгов на бирже, сообщал «Ридус». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Курс доллара впервые с 1 марта упал ниже 90 рублей. Это следует из данных Московской биржи. В 17:38 курс доллара на Мосбирже опустился до 89,85 рубля. Американская валюта шла на понижение в течение всего дня. На момент публикации доллар стоит 90,46 рубля. Евро по-прежнему оценивается менее чем в 100 рублей — 98,4. Ранее стоимость доллара начала резко падать после заявления президента РФ Владимира Путина о решении импортировать газ за рубли. Несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. До этого профессор ВШЭ в ряде причин укрепления рубля называл ограничение возможности спекуляции и приостановление торгов на бирже, сообщал «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям