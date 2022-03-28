Курс доллара рекордно упал впервые с 1 марта

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Доллар пробил отметку в 90 рублей впервые с 1 марта Фото:
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Курс доллара впервые с 1 марта упал ниже 90 рублей. Это следует из данных Московской биржи.

В 17:38 курс доллара на Мосбирже опустился до 89,85 рубля. Американская валюта шла на понижение в течение всего дня. На момент публикации доллар стоит 90,46 рубля. Евро по-прежнему оценивается менее чем в 100 рублей — 98,4.

Ранее стоимость доллара начала резко падать после заявления президента РФ Владимира Путина о решении импортировать газ за рубли. Несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. До этого профессор ВШЭ в ряде причин укрепления рубля называл ограничение возможности спекуляции и приостановление торгов на бирже, сообщал «Ридус».

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Курс доллара впервые с 1 марта упал ниже 90 рублей. Это следует из данных Московской биржи. В 17:38 курс доллара на Мосбирже опустился до 89,85 рубля. Американская валюта шла на понижение в течение всего дня. На момент публикации доллар стоит 90,46 рубля. Евро по-прежнему оценивается менее чем в 100 рублей — 98,4. Ранее стоимость доллара начала резко падать после заявления президента РФ Владимира Путина о решении импортировать газ за рубли. Несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. До этого профессор ВШЭ в ряде причин укрепления рубля называл ограничение возможности спекуляции и приостановление торгов на бирже, сообщал «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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