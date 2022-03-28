Сургутские казаки добровольцами отправляются на Украину

Сургутские казаки хотят принять участие в спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сургутские казаки отправляются в качестве добровольцев на Украину для участия в спецоперации российских вооруженных сил. Об этом URA.RU заявил глава «Сургутской казачьей общины» Пахом Шадчин.

«Некоторые казаки уже там находятся. Кто-то на оформлении документов, кто-то заканчивает здесь свои дела. Добираются туда разными путями. Либо через военкомат, либо через знакомых. Ну, а как там дальше — это уже второй вопрос», — сообщил Шадчин. Он также добавил, что казакам интересно и участие в мобилизационном резерве Минобороны.

В военкомат ХМАО был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В Челябинской и Курганской областях уже начали составлять списки желающих отправиться добровольцами для участия в спецоперации на Украине.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля в качестве вынужденной меры. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, Россия должна была пойти на этот шаг, чтобы защитить жителей Донбасса, которые страдали от действий Киева восемь лет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спецоперацию «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 1990-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной и у России есть свое мнение».

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