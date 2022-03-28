В США назвали Россию и Китай основными «устойчивыми угрозами»

В проекте бюджета США на 2023 финансовый год Россию и Китай назвали основными «устойчивыми угрозами». Также в списке оказались Северная Корея и Иран.
«Противостояние устойчивым угрозам: оставаясь сфокусированным на поддержании крепкой обороны против Китая и России, бюджет также позволит министерству обороны противостоять другим постоянным угрозам, в том числе от Северной Кореи, Ирана и радикальных экстремистских движений», — говорится в тексте документа. Цитату приводит «Интерфакс».
Отмечается, что на финансирование Министерства обороны планируется выделить 773 $ млрд. На поддержку Украины предлагается направить 682 $ млн. Проект бюджета будет рассмотрен в Конгрессе.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден направит 13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине и примыкающим к ней странам. Законопроект действителен до 30 сентября. 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
В проекте бюджета США на 2023 финансовый год Россию и Китай назвали основными «устойчивыми угрозами». Также в списке оказались Северная Корея и Иран. «Противостояние устойчивым угрозам: оставаясь сфокусированным на поддержании крепкой обороны против Китая и России, бюджет также позволит министерству обороны противостоять другим постоянным угрозам, в том числе от Северной Кореи, Ирана и радикальных экстремистских движений», — говорится в тексте документа. Цитату приводит «Интерфакс». Отмечается, что на финансирование Министерства обороны планируется выделить 773 $ млрд. На поддержку Украины предлагается направить 682 $ млн. Проект бюджета будет рассмотрен в Конгрессе. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден направит 13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине и примыкающим к ней странам. Законопроект действителен до 30 сентября. 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.