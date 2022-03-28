28 марта 2022

В США назвали Россию и Китай основными «устойчивыми угрозами»

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Россия и Китай вошли в список угроз для США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В проекте бюджета США на 2023 финансовый год Россию и Китай назвали основными «устойчивыми угрозами». Также в списке оказались Северная Корея и Иран.

«Противостояние устойчивым угрозам: оставаясь сфокусированным на поддержании крепкой обороны против Китая и России, бюджет также позволит министерству обороны противостоять другим постоянным угрозам, в том числе от Северной Кореи, Ирана и радикальных экстремистских движений», — говорится в тексте документа. Цитату приводит «Интерфакс».

Отмечается, что на финансирование Министерства обороны планируется выделить 773 $ млрд. На поддержку Украины предлагается направить 682 $ млн. Проект бюджета будет рассмотрен в Конгрессе.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден направит 13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине и примыкающим к ней странам. Законопроект действителен до 30 сентября. 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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В проекте бюджета США на 2023 финансовый год Россию и Китай назвали основными «устойчивыми угрозами». Также в списке оказались Северная Корея и Иран. «Противостояние устойчивым угрозам: оставаясь сфокусированным на поддержании крепкой обороны против Китая и России, бюджет также позволит министерству обороны противостоять другим постоянным угрозам, в том числе от Северной Кореи, Ирана и радикальных экстремистских движений», — говорится в тексте документа. Цитату приводит «Интерфакс». Отмечается, что на финансирование Министерства обороны планируется выделить 773 $ млрд. На поддержку Украины предлагается направить 682 $ млн. Проект бюджета будет рассмотрен в Конгрессе. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден направит 13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине и примыкающим к ней странам. Законопроект действителен до 30 сентября. 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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