В США назвали Россию и Китай основными «устойчивыми угрозами»

29 марта 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

Россия и Китай вошли в список угроз для США Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В проекте бюджета США на 2023 финансовый год Россию и Китай назвали основными «устойчивыми угрозами». Также в списке оказались Северная Корея и Иран. «Противостояние устойчивым угрозам: оставаясь сфокусированным на поддержании крепкой обороны против Китая и России, бюджет также позволит министерству обороны противостоять другим постоянным угрозам, в том числе от Северной Кореи, Ирана и радикальных экстремистских движений», — говорится в тексте документа. Цитату приводит «Интерфакс». Отмечается, что на финансирование Министерства обороны планируется выделить 773 $ млрд. На поддержку Украины предлагается направить 682 $ млн. Проект бюджета будет рассмотрен в Конгрессе. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден направит 13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине и примыкающим к ней странам. Законопроект действителен до 30 сентября. 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В проекте бюджета США на 2023 финансовый год Россию и Китай назвали основными «устойчивыми угрозами». Также в списке оказались Северная Корея и Иран. «Противостояние устойчивым угрозам: оставаясь сфокусированным на поддержании крепкой обороны против Китая и России, бюджет также позволит министерству обороны противостоять другим постоянным угрозам, в том числе от Северной Кореи, Ирана и радикальных экстремистских движений», — говорится в тексте документа. Цитату приводит «Интерфакс». Отмечается, что на финансирование Министерства обороны планируется выделить 773 $ млрд. На поддержку Украины предлагается направить 682 $ млн. Проект бюджета будет рассмотрен в Конгрессе. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден направит 13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине и примыкающим к ней странам. Законопроект действителен до 30 сентября. 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.