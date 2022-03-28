28 марта 2022

В Минтрансе хотят обязать таксистов передавать данные ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа общественного транспорта, Пермь, такси, яндекс такси, весна в городе, общественный транспорт пермь
В Минтрансе предложили обязать службы такси передавать информацию о перевозках ФСБ Фото:

Минтранс разработал законопроект, в соответствии с которым службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить удаленный доступ к информационным системам и данным ФСБ. Также в проекте предлагается устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.

«Минтранс разработал законопроект о такси, в котором предлагает передавать агрегаторам все данные в режиме онлайн ФСБ», — сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ, который есть в распоряжении издания. К какой именно информации предлагается предоставить доступ и в каких целях — не уточняется. Законопроект является новой версией проекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Помимо этого, предлагается передавать данные о перевозках, в том числе о местоположении такси, в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Проект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав, сообщает издание.

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Минтранс разработал законопроект, в соответствии с которым службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить удаленный доступ к информационным системам и данным ФСБ. Также в проекте предлагается устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя. «Минтранс разработал законопроект о такси, в котором предлагает передавать агрегаторам все данные в режиме онлайн ФСБ», — сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ, который есть в распоряжении издания. К какой именно информации предлагается предоставить доступ и в каких целях — не уточняется. Законопроект является новой версией проекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Помимо этого, предлагается передавать данные о перевозках, в том числе о местоположении такси, в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Проект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав, сообщает издание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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