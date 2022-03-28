Минтранс разработал законопроект, в соответствии с которым службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить удаленный доступ к информационным системам и данным ФСБ. Также в проекте предлагается устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.
«Минтранс разработал законопроект о такси, в котором предлагает передавать агрегаторам все данные в режиме онлайн ФСБ», — сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ, который есть в распоряжении издания. К какой именно информации предлагается предоставить доступ и в каких целях — не уточняется. Законопроект является новой версией проекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Помимо этого, предлагается передавать данные о перевозках, в том числе о местоположении такси, в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Проект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав, сообщает издание.
Минтранс разработал законопроект, в соответствии с которым службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить удаленный доступ к информационным системам и данным ФСБ. Также в проекте предлагается устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя. «Минтранс разработал законопроект о такси, в котором предлагает передавать агрегаторам все данные в режиме онлайн ФСБ», — сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ, который есть в распоряжении издания. К какой именно информации предлагается предоставить доступ и в каких целях — не уточняется. Законопроект является новой версией проекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Помимо этого, предлагается передавать данные о перевозках, в том числе о местоположении такси, в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Проект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав, сообщает издание.