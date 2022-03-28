В Минтрансе хотят обязать таксистов передавать данные ФСБ

29 марта 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

В Минтрансе предложили обязать службы такси передавать информацию о перевозках ФСБ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Минтранс разработал законопроект, в соответствии с которым службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить удаленный доступ к информационным системам и данным ФСБ. Также в проекте предлагается устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя. «Минтранс разработал законопроект о такси, в котором предлагает передавать агрегаторам все данные в режиме онлайн ФСБ», — сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ, который есть в распоряжении издания. К какой именно информации предлагается предоставить доступ и в каких целях — не уточняется. Законопроект является новой версией проекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Помимо этого, предлагается передавать данные о перевозках, в том числе о местоположении такси, в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Проект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав, сообщает издание. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минтранс разработал законопроект, в соответствии с которым службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить удаленный доступ к информационным системам и данным ФСБ. Также в проекте предлагается устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя. «Минтранс разработал законопроект о такси, в котором предлагает передавать агрегаторам все данные в режиме онлайн ФСБ», — сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ, который есть в распоряжении издания. К какой именно информации предлагается предоставить доступ и в каких целях — не уточняется. Законопроект является новой версией проекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Помимо этого, предлагается передавать данные о перевозках, в том числе о местоположении такси, в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Проект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав, сообщает издание.