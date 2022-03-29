Сенат США хочет отдать российское имущество в помощь Украине

Сенаторы США предложили новый способ оказания поддержки Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Украина и ее граждане, покинувшие страну в последний месяц, должны получить конфискованные российские активы. С таким предложением выступили сенаторы США Майкл Беннет и Роб Портман.

«Сенаторы Беннет и Портман представляют законопроект о перераспределении средств из конфискованных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины», — сообщает портал Axios со ссылкой на документ.

США должны перейти от замораживания российских активов к их аресту для дальнейшей передачи Украине, считают сенаторы. По их мнению, таким образом США смогут оказать стране дополнительную поддержку.

США и другие страны Запада уже ввели против РФ масштабные санкции из-за проводимой Москвой спецоперации. Ее целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины. Также он отмечал, что экономические санкции Запада, бьющие по благосостоянию россиян, имеют все признаки гибридной войны.