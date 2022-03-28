28 марта 2022
26 марта 2022

Подростков из ЯНАО устроят на работу в частные фирмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесменам Ноябрьска предложили нанимать на работу подростков Фото:

Власти Ноябрьска обсудили кампанию по трудоустройству несовершеннолетних и предложили бизнесменам принять в этом процессе активное участие. Как добавили на заседании совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, молодые бизнесмены до 25 лет получат до 500 тысяч на развитие своего дела.

«О том с какими проблемами после введенных санкций столкнулись бизнесмены Ноябрьска, говорили на заседании совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства. Отдельно обсудили кампанию по трудоустройству несовершеннолетних, предложили бизнесу активнее в ней участвовать», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска.

Было добавлено, что предприниматели сталкиваются с такими актуальными проблемами как дефицит квалифицированных кадров, высокая арендная плата и доступность земельных участков. Было предложено для минимизирования потерь бизнеса, создать комитеты по каждому из направлений которые займутся оперативным поиском решений.

Ранее URA.RU сообщало, что полпред президента России в УрФО Владимир Якушев потребовал от органов власти предоставить малому и среднему бизнесу максимальную свободу действий. «[Необходимо] доводить до бизнеса меры поддержки федерального и регионального уровней, снимать административные барьеры, оперативно реагировать на потребности предпринимательского сообщества и давать ему максимальную свободу действий», — подчеркнул Владимир Якушев.

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Власти Ноябрьска обсудили кампанию по трудоустройству несовершеннолетних и предложили бизнесменам принять в этом процессе активное участие. Как добавили на заседании совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, молодые бизнесмены до 25 лет получат до 500 тысяч на развитие своего дела. «О том с какими проблемами после введенных санкций столкнулись бизнесмены Ноябрьска, говорили на заседании совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства. Отдельно обсудили кампанию по трудоустройству несовершеннолетних, предложили бизнесу активнее в ней участвовать», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска. Было добавлено, что предприниматели сталкиваются с такими актуальными проблемами как дефицит квалифицированных кадров, высокая арендная плата и доступность земельных участков. Было предложено для минимизирования потерь бизнеса, создать комитеты по каждому из направлений которые займутся оперативным поиском решений. Ранее URA.RU сообщало, что полпред президента России в УрФО Владимир Якушев потребовал от органов власти предоставить малому и среднему бизнесу максимальную свободу действий. «[Необходимо] доводить до бизнеса меры поддержки федерального и регионального уровней, снимать административные барьеры, оперативно реагировать на потребности предпринимательского сообщества и давать ему максимальную свободу действий», — подчеркнул Владимир Якушев.
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