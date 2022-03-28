Судья не пустил челябинского депутата в туалет и сломал молоток

Защиту Вадима Белоусова попросили не затягивать процесс (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебный процесс в Московском городском суде по делу депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой закончился скандалом. Судья отказался пускать Белоусова в туалет и сломал молоток, пытаясь утихомирить адвокатов обвиняемого.

«Затянувшийся процесс по головному делу депутата Белоусова и Бутаковой стал испытанием терпения судьи на прочность. Судья Андрей Гуров напомнил, что ходатайства объемом с пару томов „Войны и мира“, это излюбленная тактика защиты, из-за чего и тяжба растянулась», — сообщает газета «МК».

Как отмечает издание, судья предупредил, что у стороны защиты два варианта: либо менять стратегию и сокращать написанное, либо сидеть в зале за закрытыми дверьми до победного. Во время заседания Белоусов начал проситься в туалет и побежал к к двери, но был остановлен предостережением судьи.

Адвокат тещи парламентария Людмила Айвар за призывы объявить перерыв хотя бы ради своей пожилой клиентки получила от судьи предупреждение о петиции в адвокатскую палату. Пытаясь пресечь выкрики юристов, судья начал сильно стучать молотком по столу и деревянный молоток не выдержал и сломался. URA.RU дозвонилось до Айвар, но адвокат не стала пояснять ситуацию, объяснив это тем, что любые комментарии возможны только по согласованию с ее клиентами.

Судебный процесс по делу Белоусова продолжится, и суду предстоит изучать доказательства стороны обвинения. Ранее суд раскрыл схему получения взятки в размере более трех млрд рублей Белоусовым. По версии следствия, обналичивать огромные суммы ему помогала теща. Официально деньги из Москвы, которые выбивал депутат, шли на «дорожную революцию» в Челябинской области. Парламентарий делал это не безвозмездно. Якобы компания «Южуралавтобан», которая выигрывала торги, делала откаты в пользу Белоусова.

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