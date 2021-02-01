Теща и жена помогли челябинскому депутату получить взятку 3 млрд

Вадим Белоусов заявил в суде, что не призныает своей вины в получении взяток Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

В суде раскрыли схему получения взятки в размере трех млрд рублей бывшим депутатом Госдумы, челябинцем Вадимом Белоусовым. По версии следствия, обналичивать огромные суммы ему помогала теща. Все деньги она переводила в банковскую ячейку в Москве на имя жены политика.

Официально деньги из Москвы, которые выбивал в правительственных кабинетах депутат Белоусов, шли на «дорожную революцию» в Челябинской области, пишет «Коммерсант». Делал это парламентарий не безвозмездно. «В Челябинской области эти средства доставались компании „Южуралавтобан“, которая успешно выигрывала торги. И помогал ей в этом якобы сам Вадим Белоусов в обмен на откаты — 20% прибыли дорожно-строительных предприятий партнеров», — пишет газета.

Договоренность с губернатором Михаилом Юревичем у политика была — в «преступный сговор», по версии следователей, они вступили еще в 2010 году. Не хватало в этой схеме только одного звена — площадки для обналичивания. В деле оказался семейный подряд: теща политика Маргарита Бутакова, работавшая бухгалтером на «Первом хлебозаводе», получала деньги и закладывала их в банковскую ячейку. По данным следствия, выносила их оттуда супруга Белоусова. Адвокаты на судебном заседании заявили, что она не могла этого сделать физически. «Груз наличности, который она якобы забирала из банка, значительно превышает собственную массу этой хрупкой женщины», — подчеркивают в суде защитники политика.

Сам Белоусов во время судебного заседания заявил, что не видел никаких денег. «Следов этих денег, которые якобы были получены, нигде нет. Вы не можете сказать, куда я их дел, что-то потратил где-то», — отметил бывший депутат. Своей вины он не признает. По запросу Генпрокуратуры РФ с Белоусова в 2018 году была снята депутатская неприкосновенность для проведения расследования и суда.

Дело в отношении Юревича выделено в отдельное производство. Экс-губернатор заочно арестован судом и объявлен в международный розыск.