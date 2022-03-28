Очередная партия гуманитарной помощи ушла из Свердловской области в Ростов Фото: Жанна Рябцева

«Сима-ленд» совместно правительством Свердловской области и партией «Единая Россия» отправил в Ростов-на-Дону фуру с 12 тоннами гуманитарной помощи. Об этом URA.RU сообщила депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева, а также представители «Сима-ленда».

«Уже около 100 тонн ушло гуманитарного груза из Свердловской области, отмечу, первые гуманитарные грузы в Ростов пошли именно из нашего региона. Наш лозунг „Мы вместе с Донбассом“. Очень важно оказать поддержку. Важно показать единение страны, гуманитарная помощь это от самого сердца, желаем всем держаться», — отметила депутат.

Замдиректора по связям с общественностью «Сима-ленда» Анастасия Лукичева в разговоре с URA.RU пояснила, что это уже пятая партия гуманитарной помощи. «Сегодня отправляется пятая фура с гуманитарной помощью на Донбасс. Здесь продукты питания, детская одежда, средства личной гигиены. В сборе гуманитарной помощи принимали участие правительство Свердловской области, партия „Единая Россия“, волонтеры и жители со всего региона. Мы будем и дальше оказывать помощь и поддерживать людей», — рассказала URA.RU замдиректора по связям с общественностью «Сима-ленда» Анастасия Лукичева.

В скором времени из региона выедет фура со спортивным инвентарем от студентов Екатеринбургского института физической культуры. Также организован сбор медикаментов. Стали поступать заявки по медицинским различным препаратам. В рамках деятельности Российского красного креста выстроена работа на территории области, чтобы обеспечивать тех, кто приезжает с Донбасса, Луганска, медицинскими препаратами. В этом тоже будем помогать», — подчеркнула депутат Госдумы.

Ранее URA.RU писало, что «Сима-ленд» уже отправлял груз для беженцев из Донбасса. Десять тонн гуманитарной помощи отправилось в Ростовскую область. Также компания отправляла необходимую помощь беженцам, которые разместились в Белгороде. Сбор гумпомощи проходит в рамках всероссийской акции «Мы вместе», в которой, в том числе принимает участие Дом добровольцев Свердловской области.

Гуманитарную помощь грузят в фуру Фото: «Сима-ленд»

Фура для жителей Донбасса отправляется в путь Фото: «Сима-ленд»

Фото: Жанна Рябцева

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