Неизвестный сообщил о минировании самолета Ереван-Москва

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, турецкие авиалинии, самолет в воздухе, airbus321, эйрбас321
Неизвестный сообщил о «минировании» самолета рейсом Ереван — Москва Фото:

В московский аэропорт Шереметьево поступило сообщение о минировании самолета, направляющегося из Еревана в Москву. После посадки самолет проверят силовики.

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту рейса Ереван — Москва. Самолет находится в полете, после посадки он будет проверен кинологами», — передает ТАСС.

Ранее пассажир сообщил о бомбе на борту рейса «Санкт-Петербург — Бишкек». Он заявил экипажу, что «выступает против военных действий на Украине», а также что у него в ручной клади лежит боевой снаряд.

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В московский аэропорт Шереметьево поступило сообщение о минировании самолета, направляющегося из Еревана в Москву. После посадки самолет проверят силовики. «На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту рейса Ереван — Москва. Самолет находится в полете, после посадки он будет проверен кинологами», — передает ТАСС. Ранее пассажир сообщил о бомбе на борту рейса «Санкт-Петербург — Бишкек». Он заявил экипажу, что «выступает против военных действий на Украине», а также что у него в ручной клади лежит боевой снаряд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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