Неизвестный сообщил о минировании самолета Ереван-Москва

Неизвестный сообщил о «минировании» самолета рейсом Ереван — Москва Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В московский аэропорт Шереметьево поступило сообщение о минировании самолета, направляющегося из Еревана в Москву. После посадки самолет проверят силовики.

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту рейса Ереван — Москва. Самолет находится в полете, после посадки он будет проверен кинологами», — передает ТАСС.

Ранее пассажир сообщил о бомбе на борту рейса «Санкт-Петербург — Бишкек». Он заявил экипажу, что «выступает против военных действий на Украине», а также что у него в ручной клади лежит боевой снаряд.