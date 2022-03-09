Россиянин «заминировал» самолет в Бишкек

На борту рейса «Санкт-Петербург — Бишкек» пассажир сообщил о заложенной бомбе. Авиакомпания «Авиа Траффик», осуществляющая данный перелет, пока не дала комментариев по этому поводу.
«По предварительным сведениям, пассажир — гражданин России. Он заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине и что у него в ручной клади лежит боевой снаряд. Экипаж доложил диспетчеру о ЧП на борту», — сообщил изданию 24.kg источник.
В аэропорту все службы переведены на усиленный режим работы. Туда уже прибыли дополнительные правоохранительные силы.
На борту рейса «Санкт-Петербург — Бишкек» пассажир сообщил о заложенной бомбе. Авиакомпания «Авиа Траффик», осуществляющая данный перелет, пока не дала комментариев по этому поводу. «По предварительным сведениям, пассажир — гражданин России. Он заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине и что у него в ручной клади лежит боевой снаряд. Экипаж доложил диспетчеру о ЧП на борту», — сообщил изданию 24.kg источник. В аэропорту все службы переведены на усиленный режим работы. Туда уже прибыли дополнительные правоохранительные силы. Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в терминале «B» московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Кроме того, аноним заявил о минировании четырех самолетов.