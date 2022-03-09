Россиянин «заминировал» самолет в Бишкек

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, bombardier, самолет, разгрузка багажа, qazaq, казахские авиалинии, бомбардье, bombardier q400
В аэропорт Бишкека прибыли дополнительные правоохранительные силы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На борту рейса «Санкт-Петербург — Бишкек» пассажир сообщил о заложенной бомбе. Авиакомпания «Авиа Траффик», осуществляющая данный перелет, пока не дала комментариев по этому поводу.

«По предварительным сведениям, пассажир — гражданин России. Он заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине и что у него в ручной клади лежит боевой снаряд. Экипаж доложил диспетчеру о ЧП на борту», — сообщил изданию 24.kg источник.

В аэропорту все службы переведены на усиленный режим работы. Туда уже прибыли дополнительные правоохранительные силы.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в терминале «B» московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Кроме того, аноним заявил о минировании четырех самолетов.

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На борту рейса «Санкт-Петербург — Бишкек» пассажир сообщил о заложенной бомбе. Авиакомпания «Авиа Траффик», осуществляющая данный перелет, пока не дала комментариев по этому поводу. «По предварительным сведениям, пассажир — гражданин России. Он заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине и что у него в ручной клади лежит боевой снаряд. Экипаж доложил диспетчеру о ЧП на борту», — сообщил изданию 24.kg источник. В аэропорту все службы переведены на усиленный режим работы. Туда уже прибыли дополнительные правоохранительные силы. Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в терминале «B» московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Кроме того, аноним заявил о минировании четырех самолетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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