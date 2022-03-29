OBI решила возобновить работу в РФ

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Строительные площадки Екатеринбурга. Екатеринбург , obi, гипермаркет оби
OBI прекратила работу своих магазинов в начале марта Фото:

Магазины товаров для дома и сада OBI могут открыться в России на следующей неделе. Об этом сообщили в компании.

«OBI сообщила, что все ее российские магазины могут открыться на следующей неделе», — передает РИА «Новости». Компания приостанавливала деятельность из-за ситуации вокруг Украины.

Десятки иностранных компаний приостановили работу в РФ из-за начала спецоперации на Украине. Ее целями президент РФ называл демилитаризацию и денацификацию страны. Власти РФ вели разговоры о возможности национализировать имущество ряда компаний, покинувших Россию.

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Магазины товаров для дома и сада OBI могут открыться в России на следующей неделе. Об этом сообщили в компании. «OBI сообщила, что все ее российские магазины могут открыться на следующей неделе», — передает РИА «Новости». Компания приостанавливала деятельность из-за ситуации вокруг Украины. Десятки иностранных компаний приостановили работу в РФ из-за начала спецоперации на Украине. Ее целями президент РФ называл демилитаризацию и денацификацию страны. Власти РФ вели разговоры о возможности национализировать имущество ряда компаний, покинувших Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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