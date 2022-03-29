OBI решила возобновить работу в РФ

OBI прекратила работу своих магазинов в начале марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Магазины товаров для дома и сада OBI могут открыться в России на следующей неделе. Об этом сообщили в компании.

«OBI сообщила, что все ее российские магазины могут открыться на следующей неделе», — передает РИА «Новости». Компания приостанавливала деятельность из-за ситуации вокруг Украины.

Десятки иностранных компаний приостановили работу в РФ из-за начала спецоперации на Украине. Ее целями президент РФ называл демилитаризацию и денацификацию страны. Власти РФ вели разговоры о возможности национализировать имущество ряда компаний, покинувших Россию.