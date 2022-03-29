Российский бизнес хочет забрать Audi, Visa, Dior и еще 50 брендов. Список

29 марта 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

В Роспатент массового поступают заявки на регистрацию иностранных брендов Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские предприниматели массово пытаются зарегистрировать на себя иностранные бренды, ушедшие с отечественного рынка. За последние недели в Роспатент было подано более 50 соответствующих заявок. «С середины марта 2022 года в реестре Роспатента появились заявки на регистрацию известных международных брендов от российского бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Большую часть заявок подали косметическая компания „Смарт Бьюти“ и фармацевтическая компания „Биотекфарм-М“», — пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК. Среди брендов, на которые претендуют российские предприниматели, платежные системы Mastercard и American Express, автомобильные концерны Audi и Mercedes-Benz, а также бьюти бренды Levi’s, Christian Dior, и Shiseido. Все эти бренды ранее ушли с российского рынка. Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации иностранные компании начали массового уходить с российского рынка. В ответ в Госдуме РФ предложили национализировать все компании, которые ушли с рынка. На данный момент в списке на национализацию находятся 59 компаний. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские предприниматели массово пытаются зарегистрировать на себя иностранные бренды, ушедшие с отечественного рынка. За последние недели в Роспатент было подано более 50 соответствующих заявок. «С середины марта 2022 года в реестре Роспатента появились заявки на регистрацию известных международных брендов от российского бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Большую часть заявок подали косметическая компания „Смарт Бьюти“ и фармацевтическая компания „Биотекфарм-М“», — пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК. Среди брендов, на которые претендуют российские предприниматели, платежные системы Mastercard и American Express, автомобильные концерны Audi и Mercedes-Benz, а также бьюти бренды Levi’s, Christian Dior, и Shiseido. Все эти бренды ранее ушли с российского рынка. Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации иностранные компании начали массового уходить с российского рынка. В ответ в Госдуме РФ предложили национализировать все компании, которые ушли с рынка. На данный момент в списке на национализацию находятся 59 компаний. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.