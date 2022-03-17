В случае ухода иностранных компаний из РФ, они будут национализированы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Банальный пример с Макдоналдосом: продукты российские, здания у нас, технологии находятся в стране. Что мешает под другой вывеской делать бургеры и картошку? И так будет со всем. Если иностранные автомобильные компании сделают шаг из страны, они будут национализированы. Будут выпускать те же „Фольксвагены“, но мы их назовем „Буратино“ и поедем», — сообщил Толстой в интервью «Комсомольской правде».
Ранее в России составили список зарубежных компаний, которые могут быть национализированы. В список вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие компании.
В случае ухода иностранных компаний из РФ, они будут национализированы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Банальный пример с Макдоналдосом: продукты российские, здания у нас, технологии находятся в стране. Что мешает под другой вывеской делать бургеры и картошку? И так будет со всем. Если иностранные автомобильные компании сделают шаг из страны, они будут национализированы. Будут выпускать те же „Фольксвагены“, но мы их назовем „Буратино“ и поедем», — сообщил Толстой в интервью «Комсомольской правде». Ранее в России составили список зарубежных компаний, которые могут быть национализированы. В список вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие компании.