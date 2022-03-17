Толстой рассказал о национализации иностранных компаний. «Volkswagen назовем „Буратино“ и поедем»

18 марта 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Зарубежные компании в России национализируют, заявил Толстой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В случае ухода иностранных компаний из РФ, они будут национализированы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Банальный пример с Макдоналдосом: продукты российские, здания у нас, технологии находятся в стране. Что мешает под другой вывеской делать бургеры и картошку? И так будет со всем. Если иностранные автомобильные компании сделают шаг из страны, они будут национализированы. Будут выпускать те же „Фольксвагены“, но мы их назовем „Буратино“ и поедем», — сообщил Толстой в интервью «Комсомольской правде». Ранее в России составили список зарубежных компаний, которые могут быть национализированы. В список вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие компании. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае ухода иностранных компаний из РФ, они будут национализированы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Банальный пример с Макдоналдосом: продукты российские, здания у нас, технологии находятся в стране. Что мешает под другой вывеской делать бургеры и картошку? И так будет со всем. Если иностранные автомобильные компании сделают шаг из страны, они будут национализированы. Будут выпускать те же „Фольксвагены“, но мы их назовем „Буратино“ и поедем», — сообщил Толстой в интервью «Комсомольской правде». Ранее в России составили список зарубежных компаний, которые могут быть национализированы. В список вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие компании.