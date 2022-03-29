Сеть Decathlon приостанавливает продажи в России

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостанавливает продажи в России. Об этом говорится в заявлении компании.
«Decathlon приостанавливает деятельность в России», — говорится в сообщении на сайте компании. Другие подробности не сообщаются.
Decathlon — не первая компания, решившая приостановить работу на территории России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Ранее, к примеру, о приостановке продаж в России сообщили шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS.
Французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостанавливает продажи в России. Об этом говорится в заявлении компании. «Decathlon приостанавливает деятельность в России», — говорится в сообщении на сайте компании. Другие подробности не сообщаются. Decathlon — не первая компания, решившая приостановить работу на территории России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Ранее, к примеру, о приостановке продаж в России сообщили шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS.