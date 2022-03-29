Сеть Decathlon приостанавливает продажи в России 29 марта 2022 в 16:02 Размер текста - 17 + Сеть спорттоваров работала в России 16 лет Фото: dpa/picture-alliance новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостанавливает продажи в России. Об этом говорится в заявлении компании. «Decathlon приостанавливает деятельность в России», — говорится в сообщении на сайте компании. Другие подробности не сообщаются. Decathlon — не первая компания, решившая приостановить работу на территории России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Ранее, к примеру, о приостановке продаж в России сообщили шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостанавливает продажи в России. Об этом говорится в заявлении компании. «Decathlon приостанавливает деятельность в России», — говорится в сообщении на сайте компании. Другие подробности не сообщаются. Decathlon — не первая компания, решившая приостановить работу на территории России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Ранее, к примеру, о приостановке продаж в России сообщили шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям