Лавров объяснил, почему переговоры России и Украины идут тяжело

Лавров рассказал о переговорах с представителями Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему переговоры с Украиной продвигаются тяжело. Об этом он заявил, выступая на встрече с преподавателями и студентами МГИМО. По словам главы МИД РФ, Киев постоянно меняет свою позицию и отказывается от своих же предложений.

«И когда вот в разгар нашей специальной военной операции украинское руководство предложило переговоры, мы на них согласились, тут же президент дал команду, переговоры начались. Идут они тяжело потому, что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений», — заявил Сергей Лавров в ходе встречи, которая транслировалась на телеканале «Россия 24».

Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня и мире. Они начались после того, как Россия объявила о проведении спецоперации на Украине. Первые три раунда прошли на территории Беларуси, после чего Киев и Москва продолжили обсуждение в формате видеоконференцсвязи. Лавров выразил надежду на то, что спецоперация РФ завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе Украины. Россия также настаивает на демилитаризации и денацификации страны, признания Киевом суверенитета РФ над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин посоветовал Украине не затягивать переговоры, иначе у Москвы могут появиться новые требования.

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