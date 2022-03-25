Помощник Путина обвинил Украину в затягивании конфликта

25 марта 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

Владимир Мединский рассказал о ходе переговоров с Украиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина затягивает процесс переговоров с Россией по основным политическим вопросам. Об этом сказал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. «Россия видит со стороны Украины стремление затянуть переговоры. Текущее состояние дел в переговорах РФ и Украины не вызывает оптимизма», — сказал Мединский, передает ТАСС. По его словам, переговоры с Украиной проходили всю неделю по видеосвязи. По второстепенным вопросам позиции сближаются, но по основным стороны «топчутся на месте», сказал Мединский. Помощник президента отметил, что без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно. Мединский отметил, что Украина согласилась на четыре из шести пунктов по общему согласию о прекращении спецоперации. Среди этих требований отказ от вступления в НАТО, официальный статус русского языка на Украине, отказ от размещения наступательных вооружений, а также вопросы, связанные с проблемами коллективной безопасности. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. По словам Путина, спецоперацию на Украине остановят после признания Киевом присоединения Крыма к России и получения нейтрального статуса. России также удалось предотвратить нападение Украины на Крым, заявлял президент. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что переговоры с Украиной идут тяжело, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина затягивает процесс переговоров с Россией по основным политическим вопросам. Об этом сказал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. «Россия видит со стороны Украины стремление затянуть переговоры. Текущее состояние дел в переговорах РФ и Украины не вызывает оптимизма», — сказал Мединский, передает ТАСС. По его словам, переговоры с Украиной проходили всю неделю по видеосвязи. По второстепенным вопросам позиции сближаются, но по основным стороны «топчутся на месте», сказал Мединский. Помощник президента отметил, что без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно. Мединский отметил, что Украина согласилась на четыре из шести пунктов по общему согласию о прекращении спецоперации. Среди этих требований отказ от вступления в НАТО, официальный статус русского языка на Украине, отказ от размещения наступательных вооружений, а также вопросы, связанные с проблемами коллективной безопасности. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. По словам Путина, спецоперацию на Украине остановят после признания Киевом присоединения Крыма к России и получения нейтрального статуса. России также удалось предотвратить нападение Украины на Крым, заявлял президент. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что переговоры с Украиной идут тяжело, передают «Дни.ру».