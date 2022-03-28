Больницы в ЯНАО оправдались за медленную работу врачей

Из-за технических проблем пациенты не могут попасть на прием к доктору (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ноябрьска не могут попасть на прием к врачам из-за технических проблем с новой информационной системой. Доктора не видят электронные талоны и поэтому отказываются принимать пациентов, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

«Что за беспредел опять в ЦГБ? Вчера и сегодня программа с результатами анализов не работает. В регистратуре толпа, двойная очередь, т. к. люди не могут записаться к узким специалистам через программы и пытаются „живьем“ получить запись. Ввели электронную очередь, врачи то видят, то не видят талоны. Если не видят, то не могут принять пациентов по живой очереди, потому что данные не открываются», — написал анонимно пользователь в группе «Злой Ноябрянин».

В комментариях под постом люди отметили, что сейчас попасть к врачам стало крайне сложно. «Согласна с автором, бардак полнейший развели. Система не работает, а глав врачу получается все равно, раз столько жалоб, а ситуация не меняется в лучшую сторону», — написала Ирина Пастушенко. «Я к невропатологу месяц не могла взять талон. Все делают чтобы к платным врачам ходили», — добавила Светлана Рожкова.

Как объяснили агентству в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО, накануне в Ноябрьской ЦГБ была внедрена электронная очередь, сейчас проводится настройка оборудования. Из-за большого количества людей медработники не успевали обслуживать пациентов. Чтобы данная ситуация не повторилась в пиковые часы штат регистраторов будет усилен дополнительным сотрудником.

«Для удобства пациентов записаться на прием к врачу можно на сайте https://yamalmed.ru/. Для авторизации на портале потребуется создать личный кабинет под учетными данными портала „Госуслуги“. Для этого нужно быть прикрепленным к медицинским организациям округа. Процедура занимает несколько минут. Новые талоны для записи размещаются на сайте ежедневно в 9:00», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жители города Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на огромные очереди в отделении травматологии. Пациенты с травмами вынуждены были брать талоны, чтобы попасть на прием к врачу.

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